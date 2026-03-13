Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ

Σοκ στη Θεσσαλονίκη μετά τη δολοφονική επίθεση σε 20χρονο το βράδυ της Πέμπτης.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/03) στη Θεσσαλονίκη με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει γνωστές, ο 20χρονος ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν και κάθε άλλο πιθανό κίνητρο πίσω από τη δολοφονική επίθεση.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έλαβε χώρα στη γωνία της οδού Αργοναυτών και Παπαδημητρίου στην περιοχή της Καλαμαριάς περίπου στις 22:00 με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για παρουσία τριών ατόμων με κουκούλες τα οποία είχαν στήσει καρτέρι στον 20χρονο.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση έλαβε χώρα μέσα σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα και, αφού προηγήθηκε διαπληκτισμός, ο νεαρός βρέθηκε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο, τραυματισμένος πισώπλατα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα μαχαίρι).

Στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι της περιοχής -κάποιοι από τους οποίους είδαν το αδιανόητο σκηνικό να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους- για να συνδράμουν τον νεαρό, ενώ μετά από λίγα λεπτά κατέφθασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέφερε τον 20χρονο στο νοσοκομείο στο ΑΧΕΠΑ.

Εκεί, οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο νεαρός κατέληξε περίπου μετά από δυόμιση ώρες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, το θύμα ήταν κάτοικος της -κατά τα άλλα ήσυχης- γειτονιάς και τη στιγμή της επίθεσης κατευθυνόταν προς το σπίτι του.

Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.