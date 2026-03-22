Πρωτοφανής απειλή των Φρουρών της Επανάστασης: «Φορτίστε κινητά, αποθηκεύστε νερό, μάθετε περσικά»

Οι Φρουροί της Επανάστασης στέλνουν σκληρό μήνυμα, ενώ η απειλή για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ βάζει «φωτιά» στην περιοχή.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει επικίνδυνα, με το Ιράν να σκληραίνει τη ρητορική του και τους Φρουρούς της Επανάστασης να στέλνουν ένα μήνυμα που κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου. Σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες μοιάζουν εύθραυστες, η Τεχεράνη επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους, απευθυνόμενη τόσο σε εχθρούς όσο και σε συμμάχους των ΗΠΑ.

Το μήνυμα που κυκλοφορεί είναι ξεκάθαρο: «Σας συνιστούμε να φορτίσετε τα κινητά σας τηλέφωνα, να αποθηκεύσετε πόσιμο νερό και να μάθετε άμεσα περσικά για να ακολουθήσετε οδηγίες, διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες». Μια διατύπωση που θυμίζει περισσότερο ψυχολογικό πόλεμο παρά μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση.

Απειλές για Ορμούζ και ενεργειακό «μπλακ άουτ»

Την ίδια ώρα, το Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο κρίσιμα χαρτιά του: τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μπορεί να τα κλείσει πλήρως, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πλήξει μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περάσματα παγκοσμίως για τη διακίνηση πετρελαίου, γεγονός που κάνει κάθε απειλή για κλείσιμό του εξαιρετικά κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές.

Το σενάριο αυτό ήδη προκαλεί ανησυχία, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας και στη σταθερότητα της περιοχής.

Το μήνυμα που ξεπερνά τα όρια της διπλωματίας

Στην ίδια κατεύθυνση, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι εταιρείες που συνδέονται με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο, ενώ ενεργειακές υποδομές σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις χαρακτηρίζονται πλέον «θεμιτοί στόχοι».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος προειδοποίησε για «ανεπανόρθωτη καταστροφή» σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, εφόσον δεχθεί πλήγμα το Ιράν. Μια δήλωση που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο και ενισχύει το σενάριο ευρύτερης σύγκρουσης.

