J2US: Εξοργίστηκε ο Gio Kay με την κριτική του Σταμάτη Φασουλή - «Ξενερώνω με τη φάση σου» (vid)

Αναπάντεχη τροπή πήρε η εμφάνιση του Gio Kay στο J2US, αφού τα «πήρε» με την κριτική του Σταμάτη Φασουλή και της Καίτης Γαρμπή για το τραγούδι στο οποίο διαγωνίστηκε.

Ένα εξαιρετικά αμήχανο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο πλατό του «J2US» το βράδυ του Σαββάτου (21/3), με πρωταγωνιστές τον διαγωνιζόμενο Gio Kay, τον Σταμάτη Φασουλή, αλλά και την Καίτη Γαρμπή.

Ο νεαρός καλλιτέχνης δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για την κριτική που δέχθηκε, οδηγώντας την αντιπαράθεση στα άκρα.

Το ξενέρωμα του Gio Kay με τον Φασούλη: «Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια»

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Gio Kay ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την coach του, Αγγελική Ηλιάδη, για να ερμηνεύσουν το τραγούδι «Πανσέληνος». Η κριτική του Σταμάτη Φασουλή ήταν κάθε άλλη παρά θετική, με τον έμπειρο σκηνοθέτη να αμφισβητεί την προσέγγιση του παίκτη στο ραπ κομμάτι, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν ραπ αυτό, ήταν ραπάρισμα».

Η ατάκα αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Gio Kay, ο οποίος απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους: «Δεν μπορείς να μου πεις εμένα τι είναι ραπ, γιατί ασχολούμαι με αυτό χρόνια. Κάθε εβδομάδα ξενερώνω με τη φάση σου. Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια», ανέφερε μεταξύ άλλων, αφήνοντας άναυδους τους παρευρισκόμενους.

Η απάντηση του Φασουλή και η έκρηξη της Γαρμπή

Ο Σταμάτης Φασουλής διατήρησε την ψυχραιμία του, ξεκαθαρίζοντας πως η κριτική του είναι αντικειμενική και δεν εμπεριέχει προσωπικό μίσος. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να προτείνει να αποχωρεί από το πλατό κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων του Gio Kay, αν η παρουσία του τον επηρεάζει τόσο αρνητικά: «Αν θες μπορώ να λείπω όταν διαγωνίζεσαι εσύ».

Στη συζήτηση παρενέβη και η Καίτη Γαρμπή, η οποία πήρε το μέρος του Σταμάτη Φασουλή, καταλογίζοντας στον διαγωνιζόμενο έλλειψη σεβασμού προς την επιτροπή: «Συνεχίζω να θυμώνω που αυτό το παλικάρι δεν μας σέβεται», δήλωσε η τραγουδίστρια, ενώ άσκησε και η ίδια σκληρή κριτική στην ερμηνεία του, τονίζοντας πως «δεν κούνησε τη σκηνή όπως οφείλει να κάνει ένας ράπερ».

Η ένταση δεν υποχώρησε, με τον Gio Kay να επιμένει πως η στάση των κριτών του χαλάει τη διάθεση, συγκρίνοντας μάλιστα την αρνητική αύρα που εισπράττει από τον Σταμάτη Φασουλή με τη θετική ενέργεια της Βίκυς Σταυροπούλου.

