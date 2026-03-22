Αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι αστυνομικός στα Ιωάννινα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκ έχει προκαλέσει η απόπειρα αυτοκτονίας 57χρονου αστυνομικού στα Ιωάννινα, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι.

Συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (22/3) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, προκαλώντας αναστάτωση στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ.

Το χρονικό του τραγικού συμβάντος: Έρευνα για τα αίτια

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί, όταν ο αστυνομικός βρισκόταν στο γραφείο του. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 57χρονος χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο για να βάλει τέλος στη ζωή του, πυροβολώντας τον εαυτό του στο κεφάλι. Ο ήχος του πυροβολισμού κινητοποίησε αμέσως τους συναδέλφους του, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και κάλεσαν σε βοήθεια.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε εσπευσμένα στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Αυτή την ώρα, οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στη μονάδα εντατικής θεραπείας για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Ο 57χρονος αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε επί σειρά ετών στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, είναι πατέρας τριών ενήλικων παιδιών και θεωρούνταν έμπειρο στέλεχος του σώματος. Η είδηση της πράξης του έχει βυθίσει στη θλίψη την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους του, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση και συλλέγουν καταθέσεις από το περιβάλλον του, προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της τραγικής αυτής ενέργειας, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

