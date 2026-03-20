Η πρώτη - μυστήρια - εμφάνιση του Χαμενεΐ: Η κρατική τηλεόραση δημοσίευσε βίντεο από σχολείο

Πέπλο μυστηρίου γύρω από το πρώτο βίντεο που δημοσίευσε το Ιράν με τον νέο ανώτατο ηγέτη του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εν μέσω φημών για την υγεία του, αλλά και τη ζωή του.

Όσο ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος συνομιλητής απ' την πλευρά της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις εκεχειρίας, η ιρανική τηλεόραση προχώρησε σε μία ιδιαίτερα μυστήρια, αλλά και συμβολική κίνηση.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό που παρουσιάζεται ως η πρώτη εμφάνιση του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Τωρινό ή αρχειακό υλικό;

Το Ιρανικό Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα (IRIB) μετέδωσε πλάνα στα οποία ο 56χρονος εμφανίζεται να διδάσκει θρησκευτικά σε ομάδα μαθητών στα αραβικά. Παρά τον ισχυρισμό, πως επρόκειτο για υλικό που βγαίνει πρώτη φορά στη δημοσιότητα, η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για τον χρόνο της κινηματογράφησης ενισχύει τις υποψίες για την παλαιότητα του βίντεο.

Iran releases video of Mojtaba Khamenei amid health mystery



Khamenei's video raises more questions than answers @Mohammed11Saleh has more March 20, 2026

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε τα ηνία της χώρας μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί, στις 28 Φεβρουαρίου, όμως η συνεχόμενη απουσία του απ' τον δημόσιο βίο έχει πυροδοτήσει «όργιο» φημών για το αν βρίσκεται στη ζωή ή όχι.

Οι υπάρχουσες θεωρίες για την κατάσταση της υγείας του

Η κατάσταση της υγείας του ηγέτη της χώρας παραμένει ένα άλυτο αίνιγμα. Ενώ ιρανικές πηγές ανέφεραν πως τραυματίστηκε, απλώς, στο πόδι, κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που στοίχισαν και τη ζωή της συζύγου του και του παιδιού του, αμερικανικά ΜΜΕ παρουσιάζουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Η εικόνα, κατά τη δική τους θεωρία, είναι πολύ πιο σοβαρή, αφού υποστηρίζουν πως δεν ζει ή βρίσκεται σε κώμα.

Την ίδια στιγμή, μέσα ενημέρωσης του Κατάρ υποστηρίζουν πως ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη Μόσχα για εξειδικευμένη θεραπεία και ανάρρωση, μακριά απ' τα δημόσια βλέμματα.

Η γραπτή δήλωση του Χαμενεΐ για Ορμούζ και γειτονικά κράτη

Παρά τη φυσική του (;) απουσία, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν επέλεξε να παρέμβει μέσω γραπτής δήλωσης, απευθύνοντας έκκληση για εθνική ομοψυχία και σύσφιξη των σχέσεων με τα γειτονικά κράτη.

Στο ίδιο μήνυμα, ξεκαθάρισε τη σκληρή στάση της Τεχεράνης όσον αφορά τη γεωπολιτική πίεση, τονίζοντας ότι η κρίσιμη αρτηρία των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστή. Η κίνηση αυτή αποτελεί το βασικό εργαλείο πίεσης του Ιράν απέναντι στους εχθρούς του, την ώρα που το διπλωματικό θρίλερ για την εκεχειρία συνεχίζεται.

