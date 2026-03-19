Δημοσκόπηση MRB: Οι Έλληνες είναι συντριπτικά υπέρ της ουδετερότητας στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει ότι οι Έλληνες ζητούν ουδετερότητα στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ η ΝΔ προηγείται με 17,1 μονάδες του ΠΑΣΟΚ.

Την προτίμηση των πολιτών σε μια ουδέτερη στάση της Ελλάδας απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αποφυγής άμεσης εμπλοκής της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζεται θετική σε επιμέρους στρατιωτικές κινήσεις ενίσχυσης της άμυνας.

Σαφές μήνυμα για αποφυγή εμπλοκής

Στο ερώτημα για τη στάση που πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο που μαίνεται και εντείνεται στη Μέση Ανατολή:

Το 68,2% επιλέγει ουδέτερη στάση

Το 16,4% ζητά να επικρίνει τις ενέργειες των Τραμπ και Νετανιάχου

Το 10,4% τάσσεται υπέρ στήριξης των συμμάχων

Το 5% δηλώνει αναποφάσιστο

Στήριξη σε αμυντικές κινήσεις

Παρά τη διάθεση ουδετερότητας στον πόλεμο, οι πολίτες εμφανίζονται θετικοί σε συγκεκριμένες αποφάσεις στρατιωτικής ενίσχυσης:

Για την αποστολή φρεγατών και F-16 Fighting Falcon στην Κύπρο, το 69,8% θεωρεί σωστή την απόφαση, ενώ για την μεταφορά πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, το 67,7% έχει θετική γνώμη.

Αρνητική αξιολόγηση για την επίθεση στο Ιράν

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό αποδοκιμασίας για την απόφαση στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το 80,1% τη θεωρεί λανθασμένη, ενώ μόλις το 13,2% τη χαρακτηρίζει σωστή.

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σαφές προβάδισμα με 31,1%, διατηρώντας διαφορά 17,1 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί με 14%.

Ακολουθούν Ελληνική Λύση (11,5%), Πλεύση Ελευθερίας (10,6%), ΚΚΕ (8,1%), ΣΥΡΙΖΑ (4,6%).

Ακολουθούν μικρότερα κόμματα, με τα ποσοστά να διαμορφώνουν ένα πολυκερματισμένο πολιτικό σκηνικό.

Το πολιτικό μήνυμα της έρευνας

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης αποτυπώνουν μια κοινωνία που εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε στρατιωτικές εμπλοκές, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει κινήσεις ενίσχυσης της άμυνας και των συμμαχιών. Η ισορροπία αυτή αναδεικνύει τη λεπτή γραμμή που καλείται να διαχειριστεί η ελληνική κυβέρνηση σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

