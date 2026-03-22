Το ανθρώπινο έργο που επιβραδύνει την περιστροφή της Γης: Η NASA επιβεβαιώνει

Η NASA επιβεβαίωσε ότι ένα τεράστιο έργο που κατασκευάστηκε από τον άνθρωπο επιβραδύνει την περιστροφή της Γης.

Τα όργανα της NASA επιβεβαίωσαν ότι ένα τεράστιο φράγμα στην Κίνα επηρέασε πράγματι την ταχύτητα περιστροφής της Γης. Το φράγμα των Τριών Φαραγγιών είναι ένα τεράστιο ενεργειακό έργο που παράγει τεράστια ποσότητα ισχύος, αλλά ίσως πιο σημαντικό από αυτό είναι ότι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο πλανήτης.

Ο δρ Benjamin Fong Chao, γεωφυσικός στο Διαστημικό Κέντρο Goddard της NASA, εξήγησε ότι το φράγμα, το οποίο έχει μήκος 2.335 μέτρα και ύψος 185 μέτρα, κάνει τις ημέρες ελαφρώς μεγαλύτερες.

Το φράγμα των Τριών Φαραγγιών είναι ικανό να συγκρατεί 40 κυβικά χιλιόμετρα νερού, περίπου ισοδύναμα με 10 τρισεκατομμύρια γαλόνια και οι δυνάμεις που εμπλέκονται στη μετακίνηση και αποθήκευση αυτής της τεράστιας μάζας νερού είναι αυτές που προκάλεσαν τις αλλαγές.

Αυξήθηκε η διάρκεια της ημέρας

Στη θετική πλευρά, ο δρ Chao διαπίστωσε ότι η επίδραση στην περιστροφή της Γης ήταν πολύ μικρή, καθώς αύξησε τη διάρκεια της ημέρας στη Γη μόλις κατά 0,06 μικροδευτερόλεπτα. «Για λόγους σύγκρισης, αυτό αντιστοιχεί σε κάτι περισσότερο από 3 ημέρες σε ολόκληρη την ηλικία του σύμπαντος», εξηγεί ο δρ Chao. Ουσιαστικά, δεν πρόκειται να παρατηρήσει κάποιος την αλλαγή στην περιστροφή της Γης.

Το φράγμα είναι ο μεγαλύτερος υδροηλεκτρικός σταθμός στον κόσμο και επιτελώντας το έργο του με το να μεταβάλλει την κατανομή της μάζας της Γης, προκάλεσε αυτή την αλλαγή, εξήγησε ο δρ Chao. «Κάθε φορά που μετακινείς μάζα, αλλάζει η περιστροφή της Γης. Η επίδραση είναι πολύ μικρή, αλλά μετρήσιμη», τόνισε.

Πρόκειται για μια πραγματικά ελάχιστη και σχεδόν ανεπαίσθητη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κόσμου, αν και τα σύγχρονα όργανα έχουν καταφέρει να την ανιχνεύσουν. Ευτυχώς, δεν επηρεάζει κάτι σημαντικό στη Γη και το φράγμα παράγει αρκετή ενέργεια ώστε να αντιστοιχεί στην παραγωγή 15 πυρηνικών αντιδραστήρων, εξέλιξη θετική σε έναν κόσμο που χρειάζεται απεγνωσμένα να μειώσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων.