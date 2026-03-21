Reuters: Εκτός ελέγχου ο πόλεμος με το Ιράν - Οι ΗΠΑ απομονώνονται, σοκ με τις τιμές ενέργειας

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η κλιμάκωση με το Ιράν ξεφεύγει από τον έλεγχο του Τραμπ. Τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ και στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αντιμετωπίζει κρίση που ξεφεύγει από τον έλεγχό του. Οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας εκτοξεύονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες απομονώνονται από τους συμμάχους τους, και χιλιάδες στρατεύματα προετοιμάζονται για ανάπτυξη, παρά τις αρχικές δηλώσεις ότι η σύγκρουση θα ήταν μια «σύντομη επιχείρηση».

Ο Τραμπ κατηγόρησε χώρες του ΝΑΤΟ για «δειλία» επειδή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ενώ η δήλωσή του ότι η μάχη «κερδήθηκε στρατιωτικά» συγκρούεται με την πραγματικότητα ενός ανυπότακτου Ιράν, που περιορίζει την εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους.

Αντίδραση συμμάχων και στρατηγικά αδιέξοδα

Σύμφωνα με το Reuters, η απροθυμία των συμμάχων να εμπλακούν αντανακλά την αμφιθυμία τους να υποστηρίξουν έναν πόλεμο χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, αλλά και την αίσθηση ότι οι ΗΠΑ υποτίμησαν τις παραδοσιακές συμμαχίες τους. Διαφορές έχουν εμφανιστεί και με το Ισραήλ, ενώ τα Στενά του Ορμούζ σχεδόν έκλεισαν, επηρεάζοντας το 1/5 της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη αποτυχία ήταν η υποτίμηση της αντίδρασης του Ιράν, που χρησιμοποίησε υπολειπόμενους πυραύλους και οπλισμένα drones για να αμφισβητήσει τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ.

Εσωτερικές εντάσεις και πολιτικές συνέπειες

Η απογοήτευση του Τραμπ για την αδυναμία ελέγχου του αφηγήματος αυξάνεται, με τον πρόεδρο να επιτίθεται στα ΜΜΕ και να αμφισβητεί ρεπορτάζ που θεωρεί υπονομευτικά. Παράλληλα, η στρατηγική του κληρονομιά και οι πολιτικές προοπτικές του κόμματός του βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ η οικονομική πίεση στις ΗΠΑ γίνεται εμφανής μέσω της αύξησης των τιμών καυσίμων και των πιέσεων στους πολίτες.

Οι επιλογές του Τραμπ παραμένουν περιορισμένες: πλήρης κλιμάκωση με στρατιωτική εμπλοκή ή αποχώρηση που θα αποξενώσει τους συμμάχους και θα αφήσει το Ιράν σε θέση ισχύος στην περιοχή.

