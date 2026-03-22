Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε ένας 17χρονος

Ένας 17χρονος συνελήφθη και ομολόγησε για τη δολοφονία του τραγουδιστή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον δεύτερο δράστη.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει τη συμμετοχή του στο έγκλημα. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και δεύτερο άτομο νεαρής ηλικίας, το οποίο αναζητείται.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κατοικία που είχε παραχωρηθεί στον 51χρονο, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η συνάντηση με τους δύο νεαρούς είχε ως αφορμή υπόθεση ναρκωτικών.

Καβγάς για ναρκωτικά και η μοιραία επίθεση

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο τραγουδιστής φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο νεαρούς, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν μικρή ποσότητα κοκαΐνης για προσωπική χρήση. Όταν εκείνοι έφτασαν στο σημείο, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, καθώς –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– ο 51χρονος τους ενημέρωσε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει άμεσα.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με την ένταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια του καβγά, οι δύο νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν στον τραγουδιστή με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, πριν τραπούν σε φυγή.

Η επίθεση εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της συντρόφου του θύματος, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πανικοβλήθηκε και απομακρύνθηκε από το σημείο, φοβούμενη για τη ζωή της.

Η μαρτυρία της θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία που θα ρίξουν φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης.

