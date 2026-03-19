Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί ότι θα ανατινάξει το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι ο στρατός του θα καταστρέψει κοιτάσματα αερίου στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, της χώρας που κατατάσσεται δεύτερη στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) παγκοσμίως, που είχαν αποτέλεσμα να σημειώσουν νέα άνοδο οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές.

«Αν το Ιράν αποφασίσει απερίσκεπτα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ, τότε «οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το ιρανικό τμήμα του υπεράκτιου κοιτάσματος στον Περσικό Κόλπο, άλλο μέρος του οποίου εκμεταλλεύεται το Κατάρ, διατεινόμενος ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον βομβαρδισμό αυτό.

Σε αντίποινα, το Ιράν στοχοποίησε την εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, χθες Τετάρτη και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η QatarEnergy, η δημόσια επιχείρηση ενέργειας του εμιράτου, έκανε λόγο για «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές» στην εγκατάσταση. Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν εξαιτίας της επίθεσης «περιορίστηκαν πλήρως» νωρίς το πρωί, διαβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Το πετρέλαιο πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι

Το εμιράτο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ΥΦΑ στον πλανήτη πίσω από τις και η εγκατάσταση στη Ρας Λαφάν είναι η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Ήδη χθες είχε υποστεί «αξιοσημείωτες» ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης αποδοθείσας στο Ιράν.

Παράλληλα στα ΗΑΕ, αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων τόνισε μέσω X πως «καταδικάζει» τις ιρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, που χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και τόνισε πως «ξεπέρασαν όλες τις κόκκινες γραμμές» στοχοποιώντας «αμάχους» και «πολιτικές εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας».

Το νέο επεισόδιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, ανέβασε τις τιμές του πετρελαίου, με αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται πλέον πάνω από τα 112 δολάρια.

Η ανησυχία για την εξάπλωση της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή επιτείνεται, καθώς η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εκ νέου σήμερα ότι «επιφυλάσσεται του δικαιώματος» να προχωρήσει σε ανταπόδοση με στρατιωτικά μέσα εναντίον του Ιράν, που βάζει στο στόχαστρο κράτη του Κόλπου με πυραύλους και drones.

«Ασφαλής» διάδρομος στο στενό του Χορμούζ;

Ο αποκλεισμός από το Ιράν του στρατηγικής σημασίας στενού του Χορμούζ, από το οποίο περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του αερίου που έχει προορισμό τις διεθνείς αγορές, παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής.

Νότια του περάσματος αυτού, στον Κόλπο του Ομάν, ακόμη ένα πλοίο χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από «άγνωστο βλήμα» που προκάλεσε «πυρκαγιά», γνωστοποίησε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Άλλο πλοίο χτυπήθηκε ανοικτά της Ρας Λαφάν, ανέφερε η ίδια πηγή λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας).

Σε έκτακτη συνεδρίασή του στο Λονδίνο, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) αναμένεται να ζητήσει αργότερα σήμερα να διανοιχθεί ασφαλής θαλάσσιος διάδρομος για να απομακρυνθούν τα πλοία που έχουν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο.

Το όργανο αυτό των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιο για την ασφάλεια στη θάλασσα, λογαριάζει ότι πάνω σε 3.200 πλοία κοντά στο στενό του Χορμούζ κάνουν υπομονή κάπου 20.000 ναυτικοί.

Μετά την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) χθες, η ανάφλεξη των τιμών της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση να εφαρμοστεί μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον «πολιτικών υποδομών, ειδικά ενεργειακών, έπειτα από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές ανάγκες τους, όπως και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών, πρέπει να προστατευτούν από την στρατιωτική κλιμάκωση», υπογράμμισε σε αναρτήσεις του στα γαλλικά και στα αγγλικά ο κ. Μακρόν μέσω X.

Ο πόλεμος που βρίσκεται στην τρίτη του εβδομάδα έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί επίσημα, με τα θύματα στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, δεύτερο κυριότερο μέτωπο του πολέμου, όπου αναμετρώνται το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, και ο ισραηλινός στρατός.

