Τα παπούτσια που έκανε δώρο στους συνεργάτες του ο Τραμπ έγιναν viral: «Κολυμπούσαν» μέσα σε αυτά, αλλά φοβήθηκαν να μην τα φορέσουν (vid)

Viral έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες τα παπούτσια που έκανε δώρο ο Ντόναλντ Τραμπ στους συνεργάτες του, καθώς όπως φαίνεται σε σχετικά πλάνα δεν κατάφερε να... πετύχει τα νούμερά τους.

Χαμός έχει γίνει στα social media τις τελευταίες ώρες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο να κυκλοφορεί με παπούτσια αρκετά μεγαλύτερα από το νούμερό του.

Η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε τη Δευτέρα (9/3) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να χαρίζει στα κορυφαία μέλη του υπουργικού συμβουλίου του και σε πολιτικούς συμμάχους του, παπούτσια μάρκας Florsheim, που κοστίζουν μόλις 145 δολάρια το ζευγάρι και πληρώνονται από τον ίδιο τον πρόεδρο, σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Όλοι οι συνεργάτες του τα έχουν», είπε μια γυναίκα συνεργάτης του Λευκού Οίκου στην εφημερίδα.

«Φοβούνται να μην τα φορέσουν»

Φαίνεται πως αυτό ισχύει. Σε πρόσφατες φωτογραφίες, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στηβ Γουίτκοφ έχουν όλοι εμφανιστεί να φορούν τα ίδια μοκασίνια. «Είναι ξεκαρδιστικό γιατί όλοι φοβούνται να μην τα φορέσουν», είπε μια άλλη γυναίκα αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την The Wall Street Journal, «ο πρόεδρος έχει αρχίσει να μαντεύει το νούμερο παπουτσιών των ανθρώπων μπροστά τους. Ζητάει από έναν βοηθό να κάνει μια παραγγελία και μια εβδομάδα αργότερα ένα καφέ κουτί Florsheim φτάνει στον Λευκό Οίκο».

Και συνεχίζει: «Έχουν αρχίσει να φορούν τα Florsheim τους όταν βρίσκονται κοντά στον Τραμπ, μερικοί προφανώς με δυσαρέσκεια», ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα, ενώ ένας υπουργός παραπονέθηκε ότι έπρεπε να βάλει στην άκρη τα Louis Vuitton του.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια πρόσφατη φωτογραφία του Ρούμπιο, το μάντεμα του προέδρου ίσως να μην είναι πάντα σωστό. Μετά τα δημοσιεύματα για τις αγορές παπουτσιών του Τραμπ, μια εικόνα του υπουργού Εξωτερικών έγινε viral, δείχνοντάς τον να φορά μοκασίνια Florsheim που φαίνονταν κάπως χαλαρές, με εμφανές κενό ανάμεσα στη φτέρνα του και το πίσω μέρος του παπουτσιού.

Η εμμονή του Τραμπ με τα παπούτσια

Η εμμονή του Τραμπ με τα παπούτσια που φοριούνται στον Λευκό Οίκο δεν προέκυψε ξαφνικά. Τον Δεκέμβριο, ο Τζέι Ντι Βανς αφηγήθηκε ένα περιστατικό στο Οβάλ Γραφείο που είπε ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ».

Ο αντιπρόεδρος είπε ότι ο ίδιος, ο Τραμπ, ο Ρούμπιο και ένας ακόμη πολιτικός συζητούσαν ένα σοβαρό ζήτημα, μέχρι που ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε ξαφνικά τη συζήτηση για να μιλήσει για τα παπούτσια τους.

«Ο πρόεδρος σήκωσε το χέρι του και είπε: “Όχι, όχι, όχι, περιμένετε ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τα παπούτσια”», αφηγήθηκε ο Βανς. Στη συνέχεια ο Τραμπ «κοίταξε πάνω από το γραφείο Resolute» και δήλωσε: «Μάρκο, Τζένι Ντι έχετε χάλια παπούτσια. Πρέπει να σας πάρουμε καλύτερα».

Στη συνέχεια ο Τραμπ φέρεται να ρώτησε τους άνδρες στο δωμάτιο τι νούμερο παπούτσια φορούν. Όταν ένας ανώνυμος πολιτικός απάντησε «7», ο Βανς είπε ότι ο Τραμπ «έγειρε πίσω στην καρέκλα του και αστειεύτηκε: “Ξέρεις ότι μπορείς να καταλάβεις πολλά για έναν άντρα από το νούμερο των παπουτσιών του”».

