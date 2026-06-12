Πάνε για Γκίνες ζεϊμπέκικου χιλιάδες μερακλήδες στην Θεσσαλονίκη: Ο σκοπός πίσω από την διοργάνωση

Η Θεσσαλονίκη χορεύει ζεϊμπέκικο για Γκίνες στην Αριστοτέλους, σε μια επική δράση της Alzheimer Ελλάς.

Έχουμε δει ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη μπουγάτσα, για το μεγαλύτερο σουβλάκι, άντε στη χειρότερη και για το πιο μαζικό συρτάκι. Αλλά κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η πλατεία Αριστοτέλους βάζει τα καλά της, δένει σφιχτά τα κορδόνια της και ετοιμάζεται να δονηθεί στα 9/8. Η Θεσσαλονίκη πάει να σπάσει το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο, μαζικότερο και ίσως πιο υπαρξιακό ζεϊμπέκικο που είδε ποτέ η ανθρωπότητα.

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