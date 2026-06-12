Πρώην ποδοσφαιριστής με αρχηγικό ρόλο σε κύκλωμα κοκαΐνης στην Αθήνα: Συνελήφθη αστυνομικός

Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαΐνη σε περιοχές της Αθήνας εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με 6 συλλήψεις και 24 κατηγορούμενους.

Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία είχε αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Ο ίδιος περιγράφεται ως πρώην επαγγελματίας αθλητής, ενώ δημοσιεύματα τον αναφέρουν ως πρώην ποδοσφαιριστή.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε η οργάνωση

Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 σε περιοχές της Αττικής. Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν συνολικά έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένας 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας Ειδικός Φρουρός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση είχε συγκεκριμένη υποδομή και διαρκή δράση, με αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος. Ο 32χρονος φέρεται να διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε νυχτερινά κέντρα, αξιοποιώντας, όπως αναφέρει η αστυνομική έρευνα, τη δημοφιλία που είχε αποκτήσει από την προηγούμενη πορεία του ως επαγγελματίας αθλητής.

Τον 32χρονο φέρονται να προμήθευαν με τις ποσότητες που διακινούσε τρία συγγενικά του πρόσωπα: ένας 29χρονος, μία 50χρονη και ένας 50χρονος. Ενεργό ρόλο στην υπόθεση αποδίδεται και στην 28χρονη σύντροφό του, η οποία σύμφωνα με την Αστυνομία συμμετείχε στην παραλαβή, την αποθήκευση και την προετοιμασία των ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς 28χρονος αστυνομικός φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση. Σύμφωνα με την έρευνα, λόγω των προσωπικών του επαφών με τον 32χρονο, φέρεται είτε να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών είτε να τις διέθετε σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και Ειδικός Φρουρός, ο οποίος δεν αναφέρεται ως συλληφθείς, αλλά κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Οι κωδικές λέξεις και τα μέτρα αντιπαρακολούθησης

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους. Οι επικοινωνίες γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ για τις ναρκωτικές ουσίες χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις και φράσεις, όπως «γραμμές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;» και «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, χρησιμοποιούσαν ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα οχήματα, αλλά και ταξί, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Η διακίνηση φέρεται να γινόταν και μέσα σε νυχτερινά καταστήματα, σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα.

Η έρευνα άνοιξε και δεύτερο σκέλος για τον 28χρονο αστυνομικό. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ίδιος και συγγενικό του πρόσωπο, αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, κατηγορούνται για τέσσερις ακόμη αξιόποινες πράξεις: μία υπόθεση απάτης από κοινού, δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει τα έξι άτομα που συνελήφθησαν και ακόμη 24 κατηγορούμενους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 5,8 γραμμάρια κοκαΐνης

• 6,1 γραμμάρια κάνναβης

• 6.230 ευρώ

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

• σύνεργα χρήσης ναρκωτικών

• κινητά τηλέφωνα

• μοτοσυκλέτα

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