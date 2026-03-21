Συνελήφθη γνωστός tiktoker bodybuilder: «Ντου» της ΕΛ.ΑΣ στο γυμναστήριό του στη Θεσσαλονίκη

Έρευνα της αστυνομίας για κύκλωμα διακίνησης αναβολικών στη Θεσσαλονίκη κατέληξε στη σύλληψη ενός γνωστού tiktoker bodybuilder.

Χειροπέδες πέρασαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε γνωστό bodybuilder, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας έχει έντονη δραστηριότητα στο TikTok δίνοντας οδηγίες για τη χρήση διάφορων σκευασμάτων και συμπληρωμάτων με μεγάλη απήχηση στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Aρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο γυμναστήριό του, όπου εντοπίστηκαν απαγορευμένα σκευάσματα που εμπίπτουν στην κατηγορία των αναβολικών. Εκτός από τον 34χρονο συνελήφθη ο πατέρας του και η αδερφή του αφού εμφανίζονται ως συνιδιοκτήτες του γυμναστηρίου.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για εξετάζεται αν πίσω από τη δραστηριότητα του 34χρονου υπάρχει κύκλωμα διακίνησης αναβολικών.

