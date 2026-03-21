Η ανακάλυψη που ξαναγράφει την ιστορία: Βρέθηκε χαμένη σελίδα από τα έργα του Αρχιμήδη

Ένα χειρόγραφο ξεχασμένο για αιώνες επανεμφανίζεται στη Γαλλία και ανοίγει τον δρόμο για την ανάκτηση άγνωστων μέχρι σήμερα κειμένων του Αρχιμίδη.

Μια ομάδα ερευνητών εντόπισε μια χαμένη σελίδα από το λεγόμενο «Παλίμψηστο του Αρχιμήδη των Συρακουσών», μια συλλογή θεμελιωδών κειμένων του Έλληνα μαθηματικού που παρέμενε ελλιπής για αιώνες. Η ανακάλυψη έγινε στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπλουά, στη Γαλλία, όπου μία από τις χαμένες σελίδες παρέμενε αταυτοποίητη από τις αρχές του 20ού αιώνα. Η σελίδα αυτή ανήκει σε ένα χειρόγραφο του 10ου αιώνα που συγκεντρώνει ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα του Αρχιμήδη, όπως μελέτες γεωμετρίας και φυσικής.

Έτσι, γράφεται ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Παλίμψηστου, που από μόνο του παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αφού επέζησε από τη λεηλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204, το χειρόγραφο μεταφέρθηκε σε ένα μοναστήρι, όπου με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκε. Οι σελίδες του επαναχρησιμοποιήθηκαν και ξαναγράφτηκαν, με αποτέλεσμα να σβηστούν εν μέρει τα αρχικά κείμενα και να χαθούν σημαντικά τμήματα του περιεχομένου του.

Η χαμένη σελίδα 123

Για δεκαετίες επικρατούσε η θεωρία ότι αρκετές από αυτές τις σελίδες είχαν χαθεί για πάντα. Ωστόσο, η σύγκριση με παλιές φωτογραφίες που είχαν ληφθεί το 1906 επέτρεψε να επιβεβαιωθεί ότι η σελίδα που βρέθηκε αντιστοιχεί ακριβώς σε μία από εκείνες που θεωρούνταν χαμένες. Συγκεκριμένα, στη σελίδα 123 του εγγράφου.

Στη μία πλευρά της διατηρούνται ακόμη αναγνώσιμα αποσπάσματα από ένα μαθηματικό έργο, συγκεκριμένα από το «Περί σφαίρας και κυλίνδρου». Η άλλη πλευρά, όμως, καλύπτεται από μεταγενέστερη εικονογράφηση, γεγονός που έκρυψε το αρχικό περιεχόμενο για αιώνες και καθιστά την ανάγνωσή του εξαιρετικά δύσκολη με γυμνό μάτι.

Το κρυμμένο κείμενο

Σήμερα, οι ερευνητές εργάζονται για να αποκαλύψουν το κρυμμένο αυτό κείμενο χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως πολυφασματική ανάλυση και τεχνικές ακτίνων Χ. Αν καταφέρουν να πετύχουν, δεν θα μπορέσουν μόνο να ανακτήσουν το πλήρες περιεχόμενο αυτής της σελίδας, αλλά και να ανοίξουν τον δρόμο για μελλοντικές ανακαλύψεις σε άλλα αποσπάσματα που παραμένουν προς μελέτη.

