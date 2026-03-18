Βίντεο: Η στιγμή της ενέδρας με τους πυροβολισμούς ανάμεσα σε Τούρκους μαφιόζους στην Νέα Μάκρη

Σκηνές που θυμίζουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Νέα Μάκρη, με πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου και τρεις συλλήψεις.

Το περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές Μαρτίου στη λεωφόρο Μαραθώνος έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο ωμό τρόπο ότι ο «πόλεμος» μεταξύ ομάδων της τουρκικής μαφίας έχει μεταφερθεί και στην Ελλάδα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών, με τους δράστες να ανοίγουν πυρ κατά οχήματος αδιαφορώντας πλήρως για το αν θα υπάρξουν αθώα θύματα.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Ένα αυτοκίνητο κινείται στον δρόμο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετατρέπεται σε στόχο, με σφαίρες να πέφτουν σε δημόσιο χώρο, σε ώρα που θα μπορούσε να περνά οποιοσδήποτε.

Πόλεμος συμμοριών σε ελληνικό έδαφος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, πίσω από το περιστατικό βρίσκεται η διαμάχη μεταξύ οργανωμένων ομάδων της τουρκικής μαφίας, που φαίνεται να δραστηριοποιούνται ενεργά στη χώρα. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκατοντάδες άτομα που συνδέονται με τέτοιου τύπου κυκλώματα, με την ΕΛ.ΑΣ. να προσπαθεί να περιορίσει τη δράση τους.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της κατάστασης. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά με πυροβολισμούς σε διάφορες περιοχές, από τη Γλυφάδα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι νεκροί που συνδέονται με τέτοιες υποθέσεις έχουν ήδη φτάσει σε διψήφιο αριθμό. Μιλάμε ουσιαστικά για έναν ανοιχτό κύκλο βίας, που εξελίσσεται σε δημόσιους χώρους.

Τρεις συλλήψεις μετά την επιχείρηση

Για το συγκεκριμένο περιστατικό στη Νέα Μάκρη, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας. Ανάμεσά τους βρίσκεται το άτομο που είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, καθώς και ακόμη ένας που φέρεται να συμμετείχε ενεργά στους πυροβολισμούς.

Ο τρίτος συλληφθείς φέρεται να είχε τον ρόλο του οδηγού, μεταφέροντας τους δράστες και βοηθώντας στη διαφυγή τους από το σημείο της επίθεσης. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μέλη συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας που βρίσκεται σε σύγκρουση με αντίπαλη συμμορία, με φόντο τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων υψηλού κέρδους.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος των διασυνδέσεων και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

