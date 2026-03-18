Σοκάρουν οι διάλογοι μετά τη δολοφονία Κλεομένη: «Έσφαξαν Τούρκο, μακάρι να πεθάνει» (vid)

Οι συνομιλίες που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές αποκαλύπτουν τι ειπώθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό

Nέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, με τις Αρχές να έχουν στα χέρια τους συνομιλίες που έγιναν μέσω εφαρμογής αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για διάλογο μεταξύ φίλων του 23χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά μετά τη μοιραία επίθεση. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων προκαλεί σοκ, καθώς αποτυπώνει την εικόνα που είχαν οι συμμετέχοντες για όσα συνέβησαν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν.

Οι διάλογοι που καταγράφηκαν

Στη συνομιλία έχουν καταγραφεί φράσεις που δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες γνώριζαν τι είχε συμβεί, ενώ σε κάποια σημεία υπάρχουν ακόμη και προτροπές για αποφυγή εντοπισμού:

- Έσφαξαν Τούρκο

- Ναι τον γ..... μάγκες

- Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει.

- Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;

- Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

- Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

- Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

- Θα μαζευτούμε.

- Μάγκες έχει γίνει μ...., τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο.

- Βγείτε όλοι από την ομαδική.

- Βγείτε όλοι!

Οι συγκεκριμένοι διάλογοι εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς ενδέχεται να ρίχνουν φως σε κρίσιμες λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε της επίθεσης.

Το τηλεφώνημα που ενισχύει το θρίλερ

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχει και η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά την επίθεση. Πρόκειται για διανομέα που είδε τόσο την αρχή της συμπλοκής όσο και τα όσα ακολούθησαν.

Ο διανομέας ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Σταμάτησε ένα παλικαράκι με την κοπέλα του, με το αμάξι. Λέει: "Ρε παιδιά τι γίνεται εδώ, καλά είναι το παιδί, κάπως να βοηθήσουμε". Και οι άλλοι (οι φίλοι) δεν ήθελαν να περιμένουμε ασθενοφόρα. "Θα τον πάμε εμείς" έλεγαν "στο νοσοκομείο". Σε μία φάση είπαν και σε αυτό το παιδί με την κοπέλα: "Θα σας δώσουμε λεφτά να τον πάμε με το δικό στο το αμάξι το παλικάρι". Ήταν και αυτοί σε σοκ, μιλούσαν στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον».

Σημειώνεται ότι στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ο ντελιβεράς ανέφερε ότι άκουσε τον έναν από τους δύο φίλους το Κλεομένη να μιλά με τρίτο άτομο στο τηλέφωνο και του εξιστορεί τι συνέβαινε εκείνη την ώρα.

«Ο ένας από τους δύο μιλούσε στο τηλέφωνο λέγοντας: "Αυτός δεν αναπνέει ρε συ, δεν αναπνέει". Παράλληλα, άκουγα τον συνομιλητή μέσα από το τηλέφωνο να λέει: "Δες αν έχει σφυγμό". Κατάλαβα ότι δεν μιλούσε με ασθενοφόρο ή με την αστυνομία αλλά με κάποιο τρίτο άτομο που ήξερε τι έχει γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Στη φυλακή ο 23χρονος

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση και ότι ενήργησε σε άμυνα, ισχυρισμός που εξετάζεται από τις Αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού και τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων.

