Έχει ταξιδέψει σε 90 χώρες, αλλά για μία παραβιάζει τον κανόνα της: «Έχω πάει τρεις φορές και θα επιστρέψω»

Μια Αμερικανίδα που έχει βαλθεί να ταξιδέψει σε όσο το δυνατό περισσότερες χώρες, αποκάλυψε αυτήν που έχει επισκεφτεί τρεις φορές.

Το να ταξιδέψει κάποιος σε 90 χώρες κατά την διάρκεια της ζωής του δεν είναι και τόσο εφικτός στόχος. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να τα καταφέρουν. Απαιτείται χρόνος, διάθεση για ταξίδια, ευελιξία στη δουλειά και φυσικά χρήματα. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που σταδιακά προσθέτουν χώρες στις επισκέψεις τους και γεμίζουν σφραγίδες στο διαβατήριό τους, μετατρέποντάς τους σε πραγματικούς ταξιδευτές του κόσμου.

Αυτή είναι η ιστορία μιας Αμερικανίδας που έχει επισκεφθεί μέχρι στιγμής 90 χώρες. Όπως αναφέρει στο Business Insider, η βασική της ιδέα ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Η προσέγγισή της ήταν να ταξιδεύει μόνο μία φορά σε κάθε μέρος. «Γιατί να επιστρέψω να δω το Κολοσσαίο αν δεν έχω δει τις Μεγάλες Πυραμίδες ή την Ανταρκτική;», αναρωτήθηκε.

Η εξαίρεση με την χώρα που την εντυπωσίασε

Ωστόσο, όπως κάθε κανόνας, πάντα υπάρχει μια εξαίρεση. Και παρόλο που πάντα σκεφτόταν να επισκεφθεί κάθε χώρα μόνο μία φορά, υπάρχει μία που την εντυπωσίασε: η Ισλανδία. «Την έχω επισκεφθεί τρεις φορές και σίγουρα σκοπεύω να επιστρέψω. Είναι η μόνη στην οποία θα πήγαινα ξανά και ξανά», αποκάλυψε.

«Πάντα ήθελα να επισκεφθώ την Ισλανδία, αλλά δεν το έθεσα ως προτεραιότητα ποτέ μέχρι που μια καλή φίλη με έπεισε να κάνω το βήμα. Εκείνη σχεδίασε το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού μας και με ενθουσίασε η ιδέα να δω τους εντυπωσιακούς καταρράκτες, τις θερμές πηγές, τους παγετώνες και τα ηφαιστειακά πεδία της χώρας», συνέχισε.

Πολλά είναι αυτά που την ελκύουν στην Ισλανδία. Το πρώτο είναι η εγγύτητα με τον τόπο καταγωγής της, την Ουάσινγκτον D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξοικειωμένη με μια τεράστια χώρα, έχει συνηθίσει τα μεγάλα ταξίδια εντός των ΗΠΑ. Γι’ αυτό, οι λιγότερες από πέντε ώρες πτήσης από την Ουάσινγκτον στη Ρέικιαβικ την έπεισαν αμέσως.

Χώρα φιλική προς την LGBTQ+ κοινότητα

Η σχέση της με την Ισλανδία ήταν σαν κεραυνοβόλος έρωτας, όπως φαίνεται και στο προφίλ της στο Instagram. «Μόλις έφτασα, ερωτεύτηκα τη χώρα. Η πρώτη μας στάση ήταν η Ρέικιαβικ, η πιο βόρεια πρωτεύουσα στον κόσμο».

Καθώς ανακάλυπτε τη χώρα, μαγεύτηκε ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα, μόλις προσγειώθηκε στην παλιά πόλη, συνάντησε ένα τεράστιο ουράνιο τόξο ζωγραφισμένο σε έναν δρόμο, καλωσορίζοντας την LGBTQ+ κοινότητα. «Ένα όμορφο και αδιαμφισβήτητο σημάδι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην Ισλανδία. Μου έφερε μεγάλη χαρά», είπε.

Στην πρώτη της επίσκεψη, η πρώτη επαφή της ήταν με την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ και όπου κι αν πήγαινε εντυπωσιαζόταν: τέχνη, ιστορία, περίεργα μουσεία, χαρακτήρας της πόλης. «Με εντυπωσίασε η ποσότητα των πραγμάτων που μπορείς να κάνεις στη Ρέικιαβικ, ειδικά επειδή είναι μια σχετικά μικρή πόλη με πληθυσμό κάτω από 140.000 κατοίκους».

Όμως της άρεσε τόσο πολύ που αποφάσισε να εξερευνήσει ολόκληρη τη χώρα. «Ξεκίνησα βυθιζόμενη στα ζεστά νερά της Λίμνης Sky και απολαμβάνοντας ένα τελετουργικό πολλών βημάτων εμπνευσμένο από τις παραδοσιακές σκανδιναβικές πρακτικές ευεξίας. Η ζωή μου είναι αγχωτική και δυσκολεύομαι να χαλαρώσω, αλλά ένιωσα αναζωογονημένη όταν βγήκα», ανέφερε. Επισκέφθηκε επίσης, μαύρες παραλίες από ηφαιστειακή λάβα, περπάτησε σε παγετώνες, τεράστιους καταρράκτες και φυσικά απόλαυσε την τοπική γαστρονομία.

Φιλοξενία των ντόπιων

Επιπλέον, ένιωσε το πόσο ανοιχτοί και φιλικοί είναι οι ντόπιοι. «Φαινόταν ότι ήταν περήφανοι να δείξουν τη χώρα τους», είπε. «Ένιωσα σαν στο σπίτι μου στην Ισλανδία. Μου άρεσε η περιπέτεια, το φαγητό και οι άνθρωποι. Δεν ήθελα να φύγω», πρόσθεσε.

Όταν τελείωσε το ταξίδι της, κατάλαβε ότι ήταν μόνο η πρώτη επίσκεψη. Παρά την αρχική της ιδέα να επισκέπτεται κάθε χώρα μόνο μία φορά, με την Ισλανδία έκανε εξαίρεση. Και η ευκαιρία να επιστρέψει ήρθε γρήγορα. Μετά από ένα οικογενειακό ταξίδι που δεν πραγματοποιήθηκε, αποφάσισε να επιστρέψει. Μόλις τρεις μήνες μετά την πρώτη φορά. «Αυτή τη φορά, έκλεισα ένα ταξίδι κρουαζιέρας προς τον βορρά. Είδαμε φάλαινες, διασχίσαμε τον Αρκτικό Κύκλο και περπατήσαμε σε βουνά και ηφαιστειακά πεδία τόσο όμορφα που η θέα φαινόταν μη πραγματική», αφηγήθηκε.

Βόρειο Σέλας και Ισλανδία το χειμώνα

Όμως ούτε αυτή ήταν η τελευταία φορά. Είχε ήδη επισκεφθεί κάθε γωνιά, αλλά της έλειπε να δει το Βόρειο Σέλας και να γνωρίσει τη χώρα το χειμώνα. «Η Ισλανδία φαινόταν εντελώς διαφορετική καλυμμένη με χιόνι, και κατάφερα να δω σύντομα το Βόρειο Σέλας», τόνισε ενθουσιασμένη.

«Για μένα, αυτό ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι πάντα υπάρχει κάτι νέο να ανακαλύψεις στην Ισλανδία και ήδη σχεδιάζω το επόμενο ταξίδι μου. Την επόμενη φορά θέλω να δω μια ηφαιστειακή έκρηξη», κατέληξε.

