Πώς καταστρέφεται η κοκαΐνη που κατασχέται: Η διαδικασία που ελάχιστοι γνωρίζουν

Από τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας μέχρι τα ειδικά εργοστάσια, η διαδικασία είναι πιο σύνθετη και πιο… απρόσμενη απ’ όσο φαντάζεσαι

Η εικόνα είναι γνωστή. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κατασχέσεις, σακούλες με λευκή σκόνη, αστυνομικές επιχειρήσεις. Εκεί όμως που τελειώνει η είδηση για τον περισσότερο κόσμο, στην πραγματικότητα ξεκινά ένα άλλο, λιγότερο γνωστό κομμάτι της ιστορίας. Τι στο καλό γίνεται όλη αυτή η κοκαΐνη μετά την κατάσχεση;

Η απάντηση δεν είναι απλώς «καταστρέφεται». Όπως καταγράφηκε σε ρεπορτάζ ισπανικής τηλεοπτικής εκπομπής που απέκτησε πρόσβαση σε τέτοια εγκατάσταση, η διαδικασία είναι οργανωμένη, ελεγχόμενη και γίνεται σε ειδικές μονάδες, των οποίων η τοποθεσία παραμένει μυστική για λόγους ασφαλείας.

Πώς καταστρέφεται η κοκαΐνη

Η κατασχεμένη κοκαΐνη μεταφέρεται σε ειδικές μονάδες, όπου η καταστροφή της γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά. Δεν μπαίνει απλώς σε έναν φούρνο και… τελείωσε. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, με ανάμειξη υλικών, ώστε να μπορεί να καεί σωστά και με ασφάλεια.

Όπως εξηγούν οι εργαζόμενοι, η σκόνη από μόνη της δεν μπορεί να περάσει εύκολα στο σύστημα καύσης. Για αυτό αναμιγνύεται με άλλα υλικά, ώστε να δημιουργηθεί ένα μείγμα που μπορεί να τροφοδοτηθεί στον κλίβανο.

Και εκεί έρχεται το πιο εντυπωσιακό κομμάτι. Οι θερμοκρασίες φτάνουν περίπου τους 800 βαθμούς, μετατρέποντας την κατασχεμένη ουσία σε ενέργεια. Κυριολεκτικά. Η θερμότητα που παράγεται από την καύση αξιοποιείται για άλλες διαδικασίες της ίδιας μονάδας.

Από παράνομο εμπόρευμα… σε ενέργεια

Αυτό που ίσως δεν περιμένεις να διαβάσεις είναι ότι η διαδικασία δεν έχει μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα, αλλά και περιβαλλοντική διάσταση. Η ενέργεια που παράγεται από την καύση δεν πάει χαμένη, αλλά χρησιμοποιείται μέσα στην εγκατάσταση για άλλες λειτουργίες επεξεργασίας.

Είναι ένα σημείο που δείχνει πώς ακόμη και μια τέτοια διαδικασία μπορεί να ενταχθεί σε ένα πιο «κλειστό» και αποδοτικό σύστημα. Δεν μιλάμε μόνο για εξάλειψη της ουσίας, αλλά για μια πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία διαχείρισης.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται και το πιο παράξενο στοιχείο όλης της ιστορίας. Κάτι που ξεκινά ως παράνομο εμπόρευμα εκατομμυρίων, καταλήγει να γίνεται… καύσιμο.

Το τελευταίο στάδιο μιας μεγάλης διαδρομής

Η καταστροφή είναι το τελικό κομμάτι μιας αλυσίδας που ξεκινά από την παραγωγή και το λαθρεμπόριο και φτάνει μέχρι την κατάσχεση. Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση, σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης, αξίας περίπου 81 εκατομμυρίων ευρώ στη μαύρη αγορά, οδηγήθηκαν σε τέτοιες εγκαταστάσεις για να καταστραφούν.

Είναι το τέλος μιας διαδρομής που για κάποιους είχε τεράστιο οικονομικό όφελος, αλλά για την κοινωνία τεράστιο αντίστοιχο κόστος. Και κάπου εκεί, μέσα σε έναν βιομηχανικό φούρνο, αυτή η αξία εξαφανίζεται οριστικά.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, η ουσία δεν είναι η ενέργεια που παράγεται, αλλά ότι αυτή η κοκαΐνη δεν θα καταλήξει ποτέ στον δρόμο.

