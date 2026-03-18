Κινέζος αγρότης έφτιαξε υποβρύχιο σε 10 χρόνια: Ζυγίζει 5 τόνους και «βουτάει» κανονικά (vid)

Χωρίς πτυχίο, χωρίς σχέδια, αλλά με μπόλικο πείσμα, ένας Κινέζος κατάφερε να φτιάξει ένα υποβρύχιο 5 τόνων που βουτάει κανονικά στο νερό

Σε μια εποχή που η τεχνολογία τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και οι μεγάλες καινοτομίες έρχονται από εταιρείες δισεκατομμυρίων, η ιστορία ενός αγρότη από την Κίνα δείχνει κάτι πολύ διαφορετικό. Ότι μερικές φορές, το πιο εντυπωσιακό project δεν ξεκινά σε ένα εργαστήριο, αλλά σε μια αυλή, με βασικά υλικά και πολλή υπομονή.

Ο Ζανγκ Σενγκγού, περίπου 60 ετών, πέρασε δέκα ολόκληρα χρόνια δουλεύοντας νύχτες για να φτιάξει κάτι που για τους περισσότερους θα έμοιαζε αδύνατο. Ένα υποβρύχιο. Χωρίς σπουδές μηχανικού, χωρίς τεχνικά σχέδια, μόνο με ό,τι μπορούσε να βρει και να καταλάβει μόνος του στην πορεία.

Από την ιδέα στην πράξη

Η ιδέα γεννήθηκε το 2014, όταν είδε στην τηλεόραση μια εκπομπή για κάποιον που κατασκεύαζε ένα πειραματικό υποβρύχιο. Δεν το ανέλυσε πολύ. Το είδε και σκέφτηκε το πιο απλό πράγμα: «Γιατί όχι κι εγώ;».

Με περίπου 700 δολάρια στην άκρη, αγόρασε λαμαρίνες, έναν μεταχειρισμένο κινητήρα και μπαταρίες. Και ξεκίνησε. Τα βράδια, όταν τελείωνε τις δουλειές του, συγκολλούσε κομμάτι κομμάτι τη δομή, μαθαίνοντας στην πράξη, δοκιμάζοντας, αποτυγχάνοντας και ξαναδοκιμάζοντας.

Το πρώτο υποβρύχιο ήταν μικρό, με διαρροές και περιορισμένες δυνατότητες. Μπορούσε να βουτήξει μόλις ένα μέτρο. Αλλά για τον ίδιο, ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ήταν η απόδειξη ότι το σχέδιο μπορούσε να λειτουργήσει.

Το «Μεγάλο Μαύρο Ψάρι»

Με τα χρόνια, ο Ζανγκ βελτίωσε τις γνώσεις του και το 2023 ξεκίνησε την κατασκευή ενός νέου μοντέλου. Αυτή τη φορά πιο φιλόδοξου. Το αποτέλεσμα ήταν το «Big Black Fish», ένα υποβρύχιο 5 τόνων, μήκους περίπου 7 μέτρων, που μπορεί να μεταφέρει δύο άτομα και να καταδύεται σε βάθος έως 8 μέτρων.

Για να λύσει το πρόβλημα της σταθερότητας, πρόσθεσε περίπου 2 τόνους σκυρόδεμα στο κάτω μέρος, λειτουργώντας ως αντίβαρο. Το σύστημα κατάδυσης βασίζεται σε δεξαμενές έρματος, που γεμίζουν με νερό για να βυθιστεί και αδειάζουν για να επανέλθει στην επιφάνεια. Η αυτονομία του φτάνει περίπου τα 30 λεπτά κάτω από το νερό, ενώ η ταχύτητα κινείται κοντά στα 7 χιλιόμετρα την ώρα.

Η πρώτη δημόσια δοκιμή έγινε το καλοκαίρι του 2025 σε ποτάμι της επαρχίας Ανχούι. Οι κάτοικοι παρακολουθούσαν καθώς η μεταλλική κατασκευή βυθιζόταν αργά και μετά από λίγο εμφανιζόταν ξανά στην επιφάνεια. Ήταν από αυτές τις στιγμές που δεν τις βλέπεις κάθε μέρα.

Εντυπωσιακό, αλλά όχι χωρίς ρίσκο

Παρά τον ενθουσιασμό, ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες κατασκευές κρύβουν κινδύνους. Ακόμη και σε σχετικά μικρά βάθη, η πίεση του νερού είναι σημαντική, ενώ η απουσία πιστοποιήσεων και συστημάτων ασφαλείας μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Ο ίδιος πάντως δείχνει να το γνωρίζει και να συνεχίζει. Ήδη σκέφτεται το επόμενο βήμα, ένα μεγαλύτερο υποβρύχιο με δυνατότητα για βαθύτερες καταδύσεις.

Και κάπως έτσι, σε μια γωνιά της Κίνας, ένα υποβρύχιο που δεν θα έπρεπε θεωρητικά να υπάρχει… συνεχίζει να βουτάει. Όχι γιατί σχεδιάστηκε τέλεια, αλλά γιατί κάποιος δεν σταμάτησε να προσπαθεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ