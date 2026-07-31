Xiaomi 17T Pro: Περάσαμε ένα 24ωρο μαζί του και καταλάβαμε γιατί είναι ο Telephoto Master

Περάσαμε ένα γεμάτο 24ωρο με το Xiaomi 17T Pro και καταλάβαμε γιατί τα 5x Leica Telephoto και Leica Live Moment το χρίζουν ως τον απόλυτο Telephoto Master.

Υπάρχουν συσκευές που προσπαθούν να σε εντυπωσιάσουν με θεωρητικά specs και αριθμούς στα χαρτιά. Και υπάρχει και το Xiaomi 17T Pro, το οποίο αρκεί να το βάλεις στην τσέπη σου για μία ολόκληρη ημέρα για να καταλάβεις τι σημαίνει πραγματικά φορητή φωτογραφική υπεροχή.

Περάσαμε ένα γεμάτο, απαιτητικό 24ωρο μαζί του, δοκιμάζοντάς το από το ξημέρωμα μέχρι αργά το βράδυ. Το συμπέρασμα; Δικαίως κατέχει τον τίτλο του Telephoto Master.

Πρωινό τρέξιμο: Η Αθήνα στο πιάτο με το 5x Leica Telephoto & Leica Live Moment

Η μέρα ξεκίνησε νωρίς, με το καθιερωμένο πρωινό τρέξιμο. Η διαδρομή μάς έβγαλε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία της πόλης. Με την ανατολή του ηλίου να λούζει την Αθήνα στο χρυσό φως, μπορέσαμε να δοκιμάσουμε πρωινές λήψεις χρησιμοποιώντας το 5x zoom του Leica Telephoto.

Χωρίς να χρειαστεί να πλησιάσουμε ίντσα, το οπτικό ζουμ του φακού έφερε τη θέα της πόλης ακριβώς μπροστά μας. Κάθε κτίριο, κάθε λεπτομέρεια στο βάθος αποτυπώθηκε με αψεγάδιαστη ευκρίνεια, εκπληκτική αντίθεση και εκείνη τη μοναδική χρωματική ταυτότητα που μόνο oι φακοί Leica ξέρουν να προσφέρουν.

Την ίδια στιγμή, οι απαραίτητες "post-run" selfies πήγαν σε άλλο επίπεδο χάρη στο Leica Live Moment. Καταγράφοντας δυναμικά τα δευτερόλεπτα πριν και μετά τη λήψη, μας έδωσε την απόλυτη ευκολία να διαλέξουμε ακριβώς το καρέ που θέλαμε με το πιο φυσικό χαμόγελο, απαθανατίζοντας παράλληλα την αυθεντική ενέργεια της στιγμής.

Στο στούντιο του Gazzetta: Απαιτητικά γυρίσματα και κρυστάλλινο βίντεο

Η συνέχεια της ημέρας μας βρήκε στο στούντιο του Gazzetta. Όποιος έχει βρεθεί σε επαγγελματικό γύρισμα ξέρει ότι οι συνθήκες φωτισμού, οι γρήγορες εναλλαγές πλάνων και οι απαιτήσεις για καθαρότητα εικόνας δοκιμάζουν κάθε κάμερα.

Εδώ το Xiaomi 17T Pro έδειξε τις πραγματικές του δυνατότητες. Καταγράφοντας βίντεο με εντυπωσιακό δυναμικό εύρος και κορυφαία σταθεροποίηση, απέδωσε τα πιο καθαρά, ρεαλιστικά και κινηματογραφικά πλάνα που έχουμε δει σε smartphone της κατηγορίας.

Τα χρώματα των φανελών, οι λεπτομέρειες στις εκφράσεις των προσώπων και η διαχείριση των φώτων του στούντιο ήταν απλά υποδειγματικά.

After work drinks: Φωτογραφίες που... πήραν φωτιά!

Μετά από μια τόσο γεμάτη ημέρα, η αποφόρτιση ήρθε με after work drinks και φαγητό μαζί με συναδέλφους. Όταν το φως χαμηλώνει και τα τραπέζια γεμίζουν, οι περισσότερες κάμερες αρχίζουν να δυσκολεύονται. Όχι όμως το Xiaomi 17T Pro.

Οι φωτογραφίες πήραν κυριολεκτικά φωτιά! Χρησιμοποιώντας ξανά το 5x zoom του Leica Telephoto, καταφέραμε να αποτυπώσουμε τις πιο εντυπωσιακές close-up λήψεις. Από τις φυσαλίδες στα κοκτέιλ και τις υφές των πιάτων μέχρι τα αυθόρμητα χαμόγελα της παρέας γύρω από το τραπέζι, ο τηλεφακός απομόνωσε τα θέματα με ένα γλυκό, απόλυτα φυσικό bokeh. Oι λεπτομέρειες παρέμεναν ολοζώντανες, χωρίς ίχνος ψηφιακού θορύβου.

Το τελικό πόρισμα

24 ώρες ήταν υπεραρκετές για να μας πείσουν. Το Xiaomi 17T Pro δεν είναι απλώς ένα ακόμα flagship με καλή κάμερα.

Με το 5x Leica Telephoto να επαναπροσδιορίζει τη λήψη από απόσταση, το Leica Live Moment να δίνει ζωή στις selfies και τις αναμνήσεις μας, και τις επιδόσεις του στο βίντεο να καλύπτουν ακόμα και επαγγελματικές απαιτήσεις στο στούντιο, δικαιώνει απόλυτα τον τίτλο του: είναι ένας πραγματικός Telephoto Master.