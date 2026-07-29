Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ

Έως τις 31 Ιουλίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή οδηγία που προωθεί ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης για smartphones, οικιακές συσκευές και tablets.

Έως τις 31 Ιουλίου, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την Οδηγία 2024/1799 της ΕΕ, η οποία εισάγει το λεγόμενο «δικαίωμα επισκευής».

Στόχος είναι η παράταση της διάρκειας ζωής των οικιακών συσκευών, των smartphone, των tablet και άλλων ανακτήσιμων καταναλωτικών αγαθών, μειώνοντας τα απόβλητα και την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο. Αυτό αποτελεί σημείο καμπής τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον.

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