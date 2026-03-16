Δημογλίδου για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ: «Αναζητείται ακόμα ένα άτομο» (vid)

Τα αίτια της επίθεσης που επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη αναζητά η αστυνομία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε ότι αναζητείται τουλάχιστον ένα άτομο ακόμη, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί και φαίνεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα στο σημείο που έγινε το φονικό στην Καλαμαριά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. «Εξετάζεται βέβαια βιντεοληπτικό υλικό και τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν αποτελέσματα», ανέφερε.

Υπάρχει ήδη άσκηση ποινικής δίωξης για 3 άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση. «Ο πρώτος κατηγορούμενος διώκεται και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή, ενώ για τα άλλα 2 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο με το θύμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την αθλητική νομοθεσία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη», συνέχισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε, «γνωρίζουμε ότι οι δυο πλευρές είναι φίλαθλοι δυο διαφορετικών ομάδων, αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της συγκεκριμένης επίθεσης. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου, το διευκρινίζω αυτό. Άλλωστε, η ποινική δίωξη του κατηγορούμενου δεν περιλαμβάνει την αθλητική νομοθεσία, όμως νομίζω θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα όταν απολογηθούν και οι άλλοι 2 εμπλεκόμενοι».

