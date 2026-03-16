Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

Το απίστευτο τραπεζικό λάθος που χάρισε σε έναν άνδρα 78 εκατ. ευρώ και η απόφαση που πήρε όταν το κατάλαβε.

Ένα από εκείνα τα σενάρια που μοιάζουν με όνειρο ή με κακόγουστο αστείο έγινε πραγματικότητα για έναν πελάτη τράπεζας στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Όταν άνοιξε την εφαρμογή της τράπεζας στο κινητό του, αντί για τον συνηθισμένο λογαριασμό είδε να εμφανίζεται ένα αστρονομικό ποσό: περίπου 78 εκατομμύρια ευρώ είχαν κατατεθεί κατά λάθος στον λογαριασμό του.

Για μερικές ημέρες, ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ξαφνικά να κρατά στα χέρια του ένα ποσό που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή οποιουδήποτε. Όμως η ιστορία δεν εξελίχθηκε όπως φαντάζονται πολλοί. Αντί να εξαφανιστεί ή να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το λάθος, αποφάσισε να κινηθεί σε πιο... ηθικά μονοπάτια.

Η επένδυση που του έφερε σχεδόν 1 εκατομμύριο

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την υπεράσπισή του, η κατάθεση έγινε τον Αύγουστο έπειτα από εσωτερικό λάθος επεξεργασίας μεταφορών της τράπεζας. Ο ίδιος αντιλήφθηκε αμέσως ότι το ποσό ήταν ασυνήθιστα μεγάλο, θεώρησε όμως ότι ίσως πρόκειται για προσωρινή συναλλαγή.

Αντί να το αγνοήσει, αποφάσισε να τοποθετήσει τα χρήματα σε μια βραχυπρόθεσμη επένδυση σταθερού εισοδήματος. Η επένδυση κράτησε λίγες ημέρες αλλά απέδωσε εντυπωσιακά: σχεδόν 977.000 ευρώ σε τόκους και αναπροσαρμογές.

Λίγο αργότερα, η τράπεζα εντόπισε το λάθος και επικοινώνησε μαζί του ζητώντας την άμεση επιστροφή των χρημάτων.

Η κίνηση που απέφυγε μια τεράστια δικαστική μάχη

Η αντίδρασή του ήταν άμεση. Επέστρεψε ολόκληρο το ποσό των περίπου 78 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και τα κέρδη που είχαν προκύψει από την επένδυση.

Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε μια πιθανή μακροχρόνια δικαστική διαμάχη. Στη Βραζιλία η νομοθεσία είναι σαφής: όποιος λαμβάνει χρήματα που δεν του ανήκουν υποχρεούται να τα επιστρέψει.

Οι ειδικοί στο αστικό δίκαιο εξηγούν ότι ακόμη κι αν πρόκειται για λάθος της τράπεζας, ο αποδέκτης δεν μπορεί να τα κρατήσει ή να τα χρησιμοποιήσει. Αν το κάνει, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αδικαιολόγητο πλουτισμό ή υπεξαίρεση. Γι’ αυτό και η επιστροφή ακόμη και των τόκων θεωρήθηκε ένδειξη καλής πίστης και συνεργασίας.

Τα τραπεζικά λάθη που κοστίζουν εκατομμύρια

Παρότι ακούγεται απίθανο, τέτοιου είδους λάθη δεν είναι τόσο σπάνια όσο θα περίμενε κανείς. Τα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα βασίζονται σε πολύπλοκες ψηφιακές πλατφόρμες, αυτοματισμούς και συνεχείς διασταυρώσεις δεδομένων. Μια μικρή αστοχία σε κώδικα ή μια λανθασμένη καταχώριση μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά τεράστιων ποσών.

Σε άλλη περίπτωση στη Βραζιλία το 2019, ένας έμπορος έλαβε κατά λάθος περίπου 63 εκατομμύρια ευρώ και τα επέστρεψε αμέσως. Αντίστοιχα, το 2021 μια αμερικανική τράπεζα μετέφερε κατά λάθος περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικά funds και χρειάστηκε δικαστική διαδικασία για να ανακτήσει μέρος των χρημάτων.

Μια ιστορία για την τιμιότητα στην ψηφιακή εποχή

Η υπόθεση από το Σάο Πάολο άνοιξε μεγάλη συζήτηση στα social media. Κάποιοι στάθηκαν στο λάθος της τράπεζας, που θα μπορούσε να έχει τεράστιο κόστος. Άλλοι όμως επικεντρώθηκαν στην επιλογή του πελάτη.

Για πολλούς, η κίνησή του να επιστρέψει ακόμη και τα κέρδη ήταν κάτι σπάνιο στη σημερινή εποχή. Ένας χρήστης έγραψε ότι «είχε κάτι που δεν έχουν πολλοί: χαρακτήρα», ενώ άλλοι παραδέχτηκαν πως δύσκολα θα μπορούσαν να κοιμηθούν αν βρισκόντουσαν ξαφνικά με δεκάδες εκατομμύρια στον λογαριασμό τους.

