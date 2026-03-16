Σωτήρης Τσαφούλιας: «Το ''ο άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα'' δεν είναι επιχείρημα» (vid)

Στην εκπομπή «The 2Night Show» του ANT1 βρέθηκε καλεσμένος ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Ο σκηνοθέτης μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την επιτυχημένη τελευταία του σειρά «Το Ριφιφί», και μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε πως δεν θεωρεί ότι έχει κάνει ακόμα το επαγγελματικό του αριστούργημα.

«Θα σου πω με μεγάλη ειλικρίνεια ότι λόγω συνθηκών και προσωπικών μου θεμάτων θεωρώ ότι δεν έχω κάνει ακόμα το «αριστούργημα» μου. Αν σταματήσω σήμερα και έπρεπε να το διαλέξω, θα αμφιταλαντευόμουν πολύ ανάμεσα στον μεσαίο κύκλο του “Έτερος Εγώ”, την “Κάθαρση” δηλαδή, και τις “17 Κλωστές”. Στο τέλος, μάλλον θα διάλεγα τις “17 Κλωστές”», παραδέχεται ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Το σενάριο του «Έτερος Εγώ» το διόρθωσα 21 φορές, πήγαμε στο γύρισμα με το 21ο, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο 1ο», αποκάλυψε σε άλλο σημείο της κουβέντας τους ο σκηνοθέτης.

«Αυτό που λέω στις κόρες μου είναι ότι “η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται”. Δεν έχει σημασία αν πιστεύω, έχουμε μια εκκλησία της Αγίας Μαρκέλλας στα Ψαρά, που οφείλω να τη διαφυλάξω και να την παραδώσω στις επόμενες γενιές. Αν ο Θεός, όπως τον πιστεύουν οι άνθρωποι, ήθελε να μας αποδείξει ότι υπάρχει, θα του ήταν πολύ απλό να το κάνει», δήλωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας αμέσως μετά.

«Προτιμώ να ρισκάρω την εικόνα μου παρά την αλήθεια μου, λέω πάντα ό,τι πιστεύω με την ελπίδα να ακούσω κάτι άλλο και να “μετακινηθώ”, να αλλάξω γνώμη. Δεν είμαι εγωιστής. Αν μου αντικρούσεις ένα επιχείρημα, θα αρχίσω να ψάχνομαι. Το “ο άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα” δεν είναι επιχείρημα. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

