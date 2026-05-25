Άγρια τρανσφοβική επίθεση στην Καλλιθέα: Παρέσυραν 47χρονη με ΙΧ και της έριξαν υγρό στα γεννητικά όργανα

Η επίθεση σημειώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τέσσερις νεαρούς ηλικίας 19 και 20 ετών.

Σοβαρή επίθεση με τρανσφοβικά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά σημειώθηκε στην Καλλιθέα, στη λεωφόρο Συγγρού, με θύμα μια 47χρονη τρανς γυναίκα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι φέρονται να επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης, όταν οι τέσσερις νεαροί πλησίασαν την 47χρονη και άρχισαν να την εξυβρίζουν με προσβλητικές εκφράσεις για την ταυτότητα φύλου της. Παράλληλα, φέρονται να της πέταξαν αυγά και άλλα αντικείμενα.

Η επίθεση που συνεχίστηκε τα ξημερώματα

Η επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν περιορίστηκε σε ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, το ίδιο αυτοκίνητο φέρεται να πέρασε ξανά από το σημείο, με τους επιβαίνοντες να συνεχίζουν την παρενόχληση και τις ύβρεις σε βάρος της γυναίκας.

Περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, η Άμεση Δράση ενημερώθηκε για παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού. Η 47χρονη κατήγγειλε ότι οι ίδιοι νεαροί την παρέσυραν με το όχημα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Από την παράσυρση έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στο δεξί πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ενώ βρισκόταν τραυματισμένη στο έδαφος, ένας από τους επιβαίνοντες φέρεται να της έριξε υγρό στα γεννητικά όργανα, πιθανότατα οινόπνευμα. Το συγκεκριμένο στοιχείο κάνει ακόμη πιο βαριά την εικόνα της επίθεσης και ενισχύει τον χαρακτήρα της ως περιστατικού στοχοποίησης λόγω ταυτότητας φύλου.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν λίγο αργότερα το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τους τέσσερις επιβαίνοντες. Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ένα σφυρί, ενώ οι προσαχθέντες φέρονται να παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, κατά περίπτωση, για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία. Τα αδικήματα ερευνώνται ως πράξεις που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

