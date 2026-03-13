Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 20χρονος σωριάζεται στο έδαφος μετά τη δολοφονική επίθεση

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 20χρονος στην Καλαμαριά καταρρέει δίπλα σε έναν κάδο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Βίντεο από τη δολοφονική επίθεση στην περιοχή της Καλαμαριάς της Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 20χρονο, δημοσίευσε πριν από λίγο το ΕΡΤnews.

Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να τρέχει μαζί με άλλους δύο φίλους του σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, πριν τελικά σωριαστεί στο έδαφος δίπλα από έναν κάδο απορριμμάτων και χάσει τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά, οι φίλοι του, καθώς επίσης και περίοικοι οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο τραγικό συμβάν, σπεύδουν να τον βοηθήσουν και καλούν το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 20χρονος έφερε χτύπημα στο θώρακα, ενώ τρύπησε το πνευμόνι του.

Την ίδια στιγμή, έχει γίνει γνωστό ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων από τα ξημερώματα μέχρι τώρα.

Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, οι οποίοι εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης, προσπαθώντας να διαλευκάνουν αν αυτά είναι οπαδικά ή μη.

