Η πόλη που αναλαμβάνει την ηγεσία του ασιατικού πολεοδομικού σχεδιασμού, με ένα μοντέλο βασισμένο στην αυτοματοποίηση, την αυτόνομη μετακίνηση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι πόλεις του μέλλοντος δεν ανήκουν πλέον στην σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι μια πραγματικότητα στους δρόμους της Ασίας. Ενώ η Δύση συνεχίζει να συζητά πώς να αντιμετωπίσει τη ψηφιακή μετάβαση, η Σενζέν, στο νότιο τμήμα της Κίνας, έχει ήδη ολοκληρώσει τη μεταμόρφωσή της.

Η πόλη που το 1980 ήταν μια απλή αλιευτική κοινότητα με εκατό χιλιάδες κατοίκους σήμερα φιλοξενεί σχεδόν είκοσι εκατομμύρια ανθρώπους, ξεπερνώντας ιστορικούς γίγαντες όπως το Τόκιο ή η Σαγκάη, μέσω μιας πλήρους ψηφιοποίησης του περιβάλλοντός της.

Ηλεκτρική και αυτόνομη μετακίνηση

Το πρώτο που ξεχωρίζει στους δρόμους της Σενζέν είναι η απουσία θορύβου. Η πόλη κατάφερε πάνω από το 95% των αυτοκινήτων της να είναι ηλεκτρικά και ήταν η πρώτη στον κόσμο που ανέπτυξε στόλο δημόσιων λεωφορείων πλήρως απαλλαγμένο από εκπομπές, βελτιώνοντας ριζικά την ποιότητα του αέρα. Επιπλέον, ο έλεγχος της κυκλοφορίας βασίζεται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αναλύουν τη ροή πεζών και οχημάτων για να ρυθμίζουν τα φανάρια σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποιώντας την κυκλοφορία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο βαθμός αυτοματοποίησης της μετακίνησης είναι πλήρης και ορατός στην καθημερινή ζωή. Η παραλαβή μιας παραγγελίας φαγητού μέσω drone δεν αποτελεί πλέον είδηση, όπως και η προοδευτική εισαγωγή των αυτόνομων ταξί. Σε αυτό προστίθεται η γρήγορη ανάπτυξη των eVTOL, ηλεκτρικών οχημάτων που απογειώνονται και προσγειώνονται κάθετα, παρόμοια με ένα ελικόπτερο. Ένα σαφές παράδειγμα αυτής της τεχνολογίας είναι το AutoFlight Prosperity I, ένα αεροσκάφος που ήδη συνδέει γειτονικές πόλεις σε μόλις είκοσι λεπτά, εδραιώνοντας τον εναέριο χώρο της μητροπολιτικής περιοχής ως τη νέα μεγάλη υποδομή μεταφορών.

Ο ρόλος του κράτους στην τεχνολογική μεταμόρφωση της πόλης

Η εξέλιξη της Σενζέν δείχνει την αποτελεσματικότητα μιας δημόσιας πολιτικής που στοχεύει στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη δομή της κοινωνίας. Αυτή η σταθερή κυβερνητική δράση επιτρέπει την πραγματοποίηση μαζικών έργων υποδομής στην πόλη χωρίς τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συνήθως «φρενάρουν» παρόμοια έργα σε άλλες χώρες. Ως αποτέλεσμα, η ψηφιοποίηση καλύπτει κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, από την πληρωμή με αναγνώριση προσώπου μέχρι ένα συνεχές δίκτυο 5G, διευκολύνοντας την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και την αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Το ίδιο εφαρμόζεται και σε νέα έργα όπως η Xiong’an. Αυτή η μητρόπολη αναπτύσσεται από το μηδέν για να υλοποιήσει την έννοια της σύγχρονης σοσιαλιστικής πόλης που προωθεί η κεντρική κυβέρνηση. Στόχος της είναι να μειώσει τη δημογραφική πίεση στο Πεκίνο, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει την καινοτομία, τον βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση δεδομένων για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική και βιομηχανική ηγεσία της χώρας.