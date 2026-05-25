Νέο βίντεο: Έτσι ξεκίνησε το επεισόδιο ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη

Στο βίντεο φαίνεται η έντονη αντιπαράθεση των δύο ανδρών, πριν επέμβουν οι άνθρωποι της ασφάλειας.

Στη δημοσιότητα ήρθε ολόκληρο το βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον πρώην διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης να κατεβαίνει τα σκαλιά του γηπέδου και να συναντά τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο, οι δύο άνδρες έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση, με το επεισόδιο να εξελίσσεται σε σωματική συμπλοκή.

Στη μέση οι άνδρες ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού φαίνεται να υπάρχει ανταλλαγή χτυπημάτων, ενώ μέσα στην ένταση σκίζεται και η μπλούζα του προέδρου του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν έντονες κουβέντες, πριν επέμβουν οι άνδρες ασφαλείας που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι άνθρωποι της ασφάλειας μπαίνουν ανάμεσά τους και τελικά τους χωρίζουν, ενώ γύρω τους βρίσκονται φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι παρακολουθούν το περιστατικό εμφανώς αιφνιδιασμένοι.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση περνά πλέον και στο επίπεδο της δικαστικής διερεύνησης. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Αθλητικής Βίας της ΓΑΔΑ να συγκεντρώσει το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΑΚΑ.

Η έρευνα δεν ανατέθηκε στον αθλητικό εισαγγελέα, παρότι βρισκόταν στο γήπεδο, αλλά κινήθηκε με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Στόχος είναι να εξεταστεί πλήρως τι συνέβη και αν από το περιστατικό προκύπτουν ποινικά αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Αν από την αξιολόγηση του υλικού διαπιστωθούν τέτοια αδικήματα, τότε θα σχηματιστεί δικογραφία και θα ακολουθήσει προκαταρκτική εξέταση για την απόδοση τυχόν ευθυνών.



