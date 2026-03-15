Οι γιατροί φοβήθηκαν σοβαρό πρόβλημα οξυγόνωσης μέχρι που ένα απλό μαντηλάκι αποκάλυψε την αλήθεια.

Ένας άνδρας από τη Βρετανία έζησε μια από τις πιο παράξενες εμπειρίες της ζωής του όταν ξύπνησε ένα πρωί και ανακάλυψε ότι είχε γίνει… μπλε από την κορυφή ως τα νύχια.

Ο 42χρονος Tommy Lynch πανικοβλήθηκε όταν είδε το σώμα του να έχει πάρει ένα έντονο γαλάζιο χρώμα, θυμίζοντας -όπως είπε ο ίδιος- «χαρακτήρα από την ταινία Avatar». Η εικόνα ήταν τόσο ανησυχητική που ένας φίλος του, που εργάζεται ως φροντιστής, τον πήγε αμέσως στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχτηκε πως όταν μπήκε στα επείγοντα, όλοι τον κοιτούσαν σαν να είχαν δει… φάντασμα. «Έπρεπε να πάω στο γραφείο υποδοχής και δεν ήξερα καν τι να πω. Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να ξεστομίσω κάτι σε στιλ: “Γεια σας, ξύπνησα μπλε” και ήταν κάπως... αμήχανο», είπε χαρακτηριστικά.

Η στιγμή που οι γιατροί κατάλαβαν τι είχε συμβεί

Οι γιατροί στο Queen’s Hospital στο Burton τον πέρασαν κατευθείαν μέσα για εξετάσεις, καθώς το χρώμα του δέρματός του τους έκανε να φοβηθούν ότι είχε σοβαρό πρόβλημα με την οξυγόνωση του αίματος. Μέσα σε λίγα λεπτά τον είχαν βάλει σε φορείο, του έδωσαν οξυγόνο και άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις για το τι είχε συμβεί.

Σε κάποια στιγμή, περίπου 10 γιατροί βρίσκονταν γύρω του προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλήθεια όμως αποκαλύφθηκε με έναν απλό τρόπο. Όταν μια γιατρός πέρασε ένα μαντηλάκι με αλκοόλ στο χέρι του για να του πάρει αίμα, το μαντηλάκι έγινε… μπλε. Τότε ο Lynch κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί.

Το λάθος με τα καινούργια σεντόνια

Η αιτία του παράξενου περιστατικού ήταν τελικά πολύ πιο απλή απ’ ό,τι φαντάζονταν όλοι. Ο Lynch είχε αγοράσει πρόσφατα καινούργια σεντόνια σε σκούρο μπλε χρώμα, τα οποία δεν είχε πλύνει πριν τα χρησιμοποιήσει. Κοιμήθηκε δύο βράδια πάνω τους και η βαφή από το ύφασμα μεταφέρθηκε σταδιακά στο δέρμα του.

«Δεν είχα ιδέα ότι πρέπει να πλένεις τα καινούργια σεντόνια πριν κοιμηθείς πάνω τους», παραδέχτηκε.

Την προηγούμενη ημέρα είχε ήδη παρατηρήσει κάτι περίεργο όταν έδωσε το χέρι του σε κάποιον και το χέρι του άλλου φάνηκε ελαφρώς μπλε. Θεώρησε όμως ότι απλώς είχε κρυώσει.

Το επόμενο βράδυ κοιμήθηκε ξανά στα ίδια σεντόνια, αυτή τη φορά για περίπου 14 ώρες. Όταν ξύπνησε το απόγευμα, το σώμα του ήταν έντονα μπλε.

Ο πανικός του φίλου του και η επίσκεψη στο νοσοκομείο

Ο φίλος του Del, που του είχε κάνει δώρο τα σεντόνια, τον ξύπνησε χτυπώντας την πόρτα επειδή είχε κοιμηθεί πολλές ώρες. Μόλις τον είδε, πανικοβλήθηκε. Ίσως να έγινε και αυτός... μπλε.

Ο Lynch θυμάται ότι έστειλε φωτογραφία στη μητέρα του, η οποία φοβήθηκε ότι είχε σοβαρό πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος.

Προσπάθησε να πλύνει τα χέρια του και να τρίψει το δέρμα του, αλλά το χρώμα δεν έφευγε. Το σαπούνι δεν γινόταν μπλε και εκείνος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Έτσι αποφάσισαν να πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο.

Η αμήχανη στιγμή όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια

Όταν οι γιατροί είδαν ότι το μπλε χρώμα έφευγε με το αλκοόλ, το μυστήριο λύθηκε. «Μόλις το μαντηλάκι έγινε μπλε, το κατάλαβα. Είπα: “Θεέ μου, συγγνώμη”», θυμάται.

Οι γιατροί, όπως λέει, ξέσπασαν σε γέλια. «Μου είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί ποτέ άνθρωπο τόσο μπλε που να είναι ακόμα ζωντανός», ανέφερε. Παρά την αμηχανία του, το περιστατικό προσέφερε μια... ευχάριστη νότα στο συνήθως καταθλιπτικό τμήμα επειγόντων. «Συνήθως δεν έχουν αστείες ιστορίες στα επείγοντα», είπε.

Έκανε μπάνιο για μια εβδομάδα μέχρι να φύγει το χρώμα

Αφού επέστρεψε σπίτι, πέρασε σχεδόν μια εβδομάδα προσπαθώντας να φύγει το μπλε χρώμα από το σώμα του. Έκανε συνεχώς μπάνια και το νερό της μπανιέρας γινόταν μπλε. «Έφυγα από το νοσοκομείο πιο κόκκινος από το τρίψιμο παρά μπλε», είπε.

Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν γύρισε σπίτι ήταν να πλύνει τα σεντόνια. «Να πλένετε πάντα τα σεντόνια πριν κοιμηθείτε πάνω τους», είπε γελώντας. «Εκτός αν θέλετε να μπείτε πρώτοι στην ουρά στα επείγοντα».

