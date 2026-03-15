Άγιος Δημήτριος: Πέντε συλλήψεις για οπαδική βία – Εντοπίστηκαν όπλα και 302.000 ευρώ!

Πέντε συλλήψεις για οπαδική βία στον Άγιο Δημήτριο. Σε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν όπλα, αντικείμενα οπαδών και 302.000 ευρώ σε σπίτι ενός από τους εμπλεκόμενους!

Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο έρευνας για περιστατικό οπαδικής βίας που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το «ελληνικό FBI», με στόχο τη διαλεύκανση της συμπλοκής μεταξύ οπαδών δύο ομάδων της Αθήνας.

Η συμπλοκή μεταξύ οπαδών

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου 2025 περίπου δέκα οπαδοί μίας ομάδας συγκρούστηκαν με αντίστοιχο αριθμό οπαδών άλλης ομάδας. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκαν αιχμηρά αντικείμενα και άλλα μέσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οπαδός στο χέρι.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας κατάφεραν, έπειτα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και στοιχείων της δικογραφίας, να ταυτοποιήσουν τέσσερις από τους εμπλεκόμενους, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποίησαν για να φτάσουν στο σημείο της επίθεσης. Δύο από τα οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο οπαδός που τραυματίστηκε, ενώ οι αρχές χαρτογράφησαν τις κινήσεις του πριν και μετά το περιστατικό. Διαπιστώθηκε ότι μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό πολυιατρείο για τις πρώτες βοήθειες από άλλο άτομο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς φέρεται να απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία κατά την αρχική εξέτασή του.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε την ημέρα της επίθεσης

- ρουχισμός με διακριτικά ομάδας

- τρεις κουκούλες τύπου full-face και μία μάσκα

- πανό και αυτοκόλλητα οπαδικού περιεχομένου

- σιδηρογροθιά

- 20 σπρέι

- δύο τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικών

- τέσσερα κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, στην κατοικία ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν δύο γεμιστήρες με 36 φυσίγγια, επτά φυσίγγια αδράνειας, δύο αβολίδωτα φυσίγγια, καθώς και 302.190 ευρώ σε μετρητά.

Νέα σύλληψη για τα χρήματα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεγάλο χρηματικό ποσό ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο του κατηγορουμένου, το οποίο επίσης συνελήφθη. Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ