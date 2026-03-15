Βίντεο-ντοκουμέντο: Αστυνομικός παραβιάζει κόκκινο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και σκοτώνει 63χρονο μοτοσικλετιστή

Σοκ προκαλούν τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας που αποτυπώνουν τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικός που οδηγούσε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και συγκρούστηκε με μοτοσικλετιστή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που παρουσίασε η τηλεοπτική εκπομπή του Mega, ο αστυνομικός φέρεται να προχώρησε σε σειρά παραβάσεων λίγο πριν από τη θανατηφόρα σύγκρουση.

Οι παραβάσεις που καταγράφονται στο βίντεο

Στα πλάνα φαίνεται ότι ο οδηγός της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας:

παραβίασε τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη

κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας

εισήλθε στο ρεύμα καθόδου της Βασιλίσσης Σοφίας αντί της ανόδου

Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα του 63χρονου οδηγού, ο οποίος κινούνταν κανονικά στον δρόμο.

Ο άνδρας -πατέρας δύο παιδιών από την Αιτωλοακαρνανία- μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι κατηγορίες και η έρευνα

Ο αστυνομικός συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την Ελληνική Αστυνομία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η αντίδραση της οικογένειας

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του θύματος ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου.

«Μοναδική απαίτηση είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

