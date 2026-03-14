Σκηνές παράνοιας στο Μετρό της Αθήνας: Δύο νεαροί κρεμάστηκαν από συρμό εν κινήσει για τέσσερις στάσεις (vid)

Πέντε νεαροί συνελήφθησαν στο Μετρό της Αθήνας όταν δύο από αυτούς κρεμάστηκαν στο εξωτερικό συρμού εν κινήσει για να κάνουν TikTok challenge.

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Μετρό της Αθήνας, όταν μια παρέα νεαρών επιχείρησε να πραγματοποιήσει ένα viral challenge που κυκλοφορεί στο TikTok, βάζοντας τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στον σταθμό Αμπελοκήπων, όπου η ομάδα βρισκόταν στην αποβάθρα την ώρα που κατέφθασε ο συρμός. Δύο από τους νεαρούς αποφάσισαν να «κρεμαστούν» από το εξωτερικό μέρος του τρένου, στο σημείο που ενώνονται τα βαγόνια, με στόχο να παραμείνουν εκεί ενώ το Μετρό θα ξεκινούσε τη διαδρομή του. Η επικίνδυνη αυτή ενέργεια καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του Μετρό και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Κρεμασμένοι στο τρένο για τέσσερις στάσεις

Οι δύο νεαροί κρατήθηκαν στο εξωτερικό του συρμού ενώ αυτός βρισκόταν σε κίνηση και παρέμειναν εκεί για τέσσερις διαδοχικές στάσεις, από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Σύνταγμα. Η πράξη θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος είτε να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν από το τρένο είτε να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Όταν ο συρμός έφτασε στον σταθμό Συντάγματος, αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη και των πέντε ατόμων που συμμετείχαν στην παρέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, οι νεαροί φαίνεται πως είχαν σκοπό να καταγράψουν το επικίνδυνο εγχείρημα και να ανεβάσουν το βίντεο στα social media. Στην κατοχή τους εντοπίστηκε φορητή κάμερα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το περιστατικό είχε οργανωθεί για τη δημιουργία περιεχομένου.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τρεις αλλοδαποί, συγκεκριμένα ένας από την Ελβετία, ένας από την Ολλανδία και ένας από την Ιταλία.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που δημιουργούν τα λεγόμενα διαδικτυακά challenges, τα οποία συχνά ωθούν νεαρούς χρήστες να πραγματοποιούν επικίνδυνες ενέργειες με στόχο τη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα τελευταία χρόνια παρόμοιες τάσεις έχουν καταγραφεί κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο φαίνεται ότι αρχίζουν να εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα και σε ευρωπαϊκές πόλεις.

