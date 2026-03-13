Ανατροπή στην ιστορία των Βίκινγκ: Πλοία που θεωρούνταν 1.000 ετών αποδεικνύονται πολύ νεότερα

Νέα έρευνα σε ναυάγια στο σουηδικό αρχιπέλαγος δείχνει ότι πλοία που θεωρούνταν Βίκινγκ είναι στην πραγματικότητα νεότερα.

Μια σημαντική ανατροπή στα δεδομένα της αρχαιολογίας φέρνει στο φως νέα μελέτη για παλιά ναυάγια στη Σουηδία. Πλοία που για σχεδόν δύο αιώνες θεωρούνταν κατάλοιπα της εποχής των Βίκινγκ φαίνεται τελικά να ανήκουν σε πολύ μεταγενέστερες περιόδους, αλλάζοντας την εικόνα που είχαν οι επιστήμονες για τη ναυπηγική εξέλιξη στη βόρεια Ευρώπη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αρχαιολόγους του Vrak - Museum of Wrecks στη Στοκχόλμη, οι οποίοι μελετούν πέντε ιστορικά ναυάγια που βρίσκονται στο σουηδικό αρχιπέλαγος. Από τον 19ο αιώνα επικρατούσε η άποψη ότι πρόκειται για πλοία της εποχής των Βίκινγκ. Ωστόσο, σύγχρονες και τρισδιάστατες αναλύσεις δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η τεχνική που αποκάλυψε την αλήθεια

Τα πλοία των Βίκινγκ κατασκευάζονταν με τη λεγόμενη τεχνική «κλίνκερ», κατά την οποία οι σανίδες του κύτους τοποθετούνταν η μία πάνω στην άλλη. Η μέθοδος αυτή κυριάρχησε στη σκανδιναβική ναυπηγική για αιώνες και θεωρείται χαρακτηριστικό στοιχείο των πλοίων της περιόδου.

Αντίθετα, στα συγκεκριμένα ναυάγια οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι σανίδες του κύτους τοποθετούνται δίπλα-δίπλα, σύμφωνα με την τεχνική «κάρβελ». Η μέθοδος αυτή εμφανίστηκε στη Μεσόγειο πιθανότατα γύρω στον 7ο αιώνα και σταδιακά διαδόθηκε στην Ευρώπη, βοηθώντας στην κατασκευή πιο ισχυρών και ανθεκτικών σκαφών.

Η ενίσχυση του κύτους έγινε ιδιαίτερα σημαντική όταν τα κανόνια άρχισαν να κυριαρχούν στις ναυμαχίες, καθώς τα πλοία έπρεπε πλέον να αντέχουν ισχυρά πλήγματα και μεγαλύτερα φορτία.

Το πλοίο-κλειδί

Το ενδιαφέρον των ερευνητών εντάθηκε μετά την ανακάλυψη, πέρυσι, ενός σχετικά καλοδιατηρημένου πλοίου περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές, στο οποίο μάλιστα αρκετά κατάρτια παραμένουν ακόμη όρθια. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το συγκεκριμένο ναυάγιο ενδέχεται να αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα πλοίου αυτού του τύπου στη βόρεια Ευρώπη.

Όπως επισημαίνουν, «πρόκειται για ένα σκάφος που αποτυπώνει μια κρίσιμη μετάβαση από τη μεσαιωνική στη σύγχρονη ναυπηγική».

Νέα χρονολόγηση των ναυαγίων

Τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας δείχνουν ότι τα περισσότερα από τα πλοία είναι πολύ νεότερα από ό,τι πιστευόταν:

Τέσσερα από τα ναυάγια φαίνεται να χρονολογούνται στον 17ο και 18ο αιώνα.

Ένα πλοίο αποδεικνύεται σημαντικά παλαιότερο, αλλά όχι της εποχής των Βίκινγκ.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο σκάφος κατασκευάστηκε μεταξύ 1460 και 1480.

Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να φωτίσει το τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία της ναυπηγικής πέρασε από τα παραδοσιακά σκανδιναβικά πλοία στα πιο σύγχρονα πολεμικά και εμπορικά σκάφη της πρώιμης νεότερης εποχής.

Στόχος νέες υποθαλάσσιες έρευνες

Οι επιστήμονες του μουσείου ελπίζουν τώρα να εξασφαλίσουν επιπλέον χρηματοδότηση ώστε να συνεχίσουν τις έρευνες και τη λεπτομερή μελέτη των ναυαγίων. Οι επόμενες έρευνες ενδέχεται να προσφέρουν νέα στοιχεία για την εξέλιξη της ναυπηγικής τεχνολογίας στη βόρεια Ευρώπη και να επαναπροσδιορίσουν τη χρονολόγηση σημαντικών θαλάσσιων ευρημάτων.

