«Τιμωροί Παιδόφιλων»: Ποιοι είναι και πώς στήνουν τις παγίδες τους

Η δράση των αυτοαποκαλούμενων «τιμωρών παιδόφιλων» εξαπλώνεται διεθνώς, με περιστατικά να καταγράφονται πλέον και στην Ελλάδα.

«Μιλούσα με μία κοπέλα στο Facebook. Μου είπε ότι είναι 17 χρόνων. Αμέσως μου είπε να συναντηθούμε. Κλείσαμε ραντεβού για να συναντηθούμε στο άλσος των Μετεώρων (...) Έφτασα στο άλσος που είχα το ραντεβού. Εκεί εμφανίστηκαν δύο κοπέλες που έμοιαζαν περίπου 19 ετών. Μετά από λίγο εμφανίστηκαν ξαφνικά 10 – 15 άτομα. Ήταν όλοι νεαροί. Μπορεί και ανήλικοι. Άρχισαν να με ξυλοκοπούν άγρια».

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της κατάθεσης που έδωσε στην Αστυνομία, τον Δεκέμβριο του 2025, ένας 48χρονος ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από πολυμελή παρέα νεαρών. Παρόμοια συμβάντα καταγράφηκαν σε κοντινό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της συμπρωτεύουσας, με την ΕΛ.ΑΣ να κάνει λόγο για στοχευμένες ενέργειες που πηγάζουν από τους αυτοαποκαλούμενους «Τιμωρούς Παιδόφιλων».

Το modus opernadi των τελευταίων, είναι συγκεκριμένο: στήνουν ψεύτικους λογαριασμούς ανήλικων χρηστών στα Μ.Κ.Δ και προσπαθούν να «ψαρέψουν» τους ενήλικες άνδρες που τους προσεγγίζουν. Αφού κλείνουν ραντεβού σε κάποιο απόμερο -συνήθως- μέρος, βάζουν ως δόλωμα κάποια ανήλικη και όταν εμφανίζονται τα υποψήφια θύματα τα ξυλοκοπούν, τα ληστεύουν και εν γένει τα ξεφτιλίζουν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Πολλές φορές δε καταγράφουν την επίθεση με τα κινητά τους.

Η τηλεοπτική «ρίζα» του φαινομένου

Η δράση των αυτόκλητων «Τιμωρών Παιδόφιλων» ή αλλιώς «Κυνηγών Παιδόφιλων», είναι ευρέως διαδεδομένη εδώ και χρόνια στο εξωτερικό. Συναντάται αρχικά στις ΗΠΑ από τα μέσα των 2000s, ωστόσο οι λεγόμενοι pedo hunters / vigilante groups ανθίζουν μετά το 2015.

Η χρονολογία συμπίπτει, φυσικά, με την άνοδο των social media και του YouTube, με την τελευταία να αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για να διαφημιστεί η δράση τους.

Πολλοί θεωρούν ότι η «ρίζα» αυτής της πρακτικής βρίσκεται στην αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή To Catch a Predator, που προβλήθηκε από το NBC από το 2004 έως το 2007.

Στην εκπομπή, δημοσιογράφοι συνεργάζονταν με την αστυνομία και δημιουργούσαν ψεύτικα προφίλ ανηλίκων σε διαδικτυακά chat rooms. Όταν κάποιος ενήλικας κανόνιζε συνάντηση για σεξουαλική επαφή, τον περίμεναν σε ένα σπίτι όπου ερχόταν αντιμέτωπος με την κάμερα της εκπομπής, ενώ στη συνέχεια επενέβαινε και αναλάμβανε η αστυνομία.

Από το 2015, ωστόσο κι έπειτα, το φαινόμενο των «Τιμωρών Παιδόφιλων» γιγαντώνεται σε ΗΠΑ, Βρετανία και Καναδά, καθώς ομάδες πολιτών άρχισαν να μιμούνται την τακτική αυτή χωρίς την παρουσία της αστυνομίας. Όπως και στην τηλεοπτική εκδοχή, όταν ο άνδρας εμφανιστεί, τον αντιμετωπίζουν με κάμερες, τον ρωτούν γιατί ήρθε να συναντήσει ανήλικο και συχνά μεταδίδουν τη σκηνή ζωντανά στο διαδίκτυο.

Τα βίντεο αυτά συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές στο YouTube, μετατρέποντας ορισμένες ομάδες σε πραγματικούς «ιντερνετικούς τιμωρούς» κι εκτινάσσοντας παράλληλα τη δημοφιλία τους. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, κάποια στιγμή υπήρχαν περισσότερες από 70 τέτοιες ομάδες που δρούσαν σε όλη τη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε αρκετές περιπτώσεις οι ομάδες αυτές παρέδωσαν στοιχεία στην αστυνομία που οδήγησαν σε συλλήψεις και καταδίκες. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποίησαν ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις έρευνες. Όπως υποστηρίζουν, όταν πολίτες αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες μπορεί να καταστραφούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία ή να υπάρξουν λάθη ταυτοποίησης με τρομερές συνέπειες.

Το παράδειγμα του Αλέξανδρου Κοψιάλη

Τα τελευταία χρόνια η πρακτική αυτή εμφανίστηκε και στην Ελλάδα, κυρίως μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν σε TikTok, YouTube και Facebook.

Το θέμα, μάλιστα, είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα το 2024 όταν ο γνωστός influencer Αλέξανδρος Κοψιάλης δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο μαζί με φίλους και συνεργάτες αποκάλυπτε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να «παγιδεύσει» έναν 43χρονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας από τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο 43χρονος άνδρας φέρεται να επικοινωνούσε μέσω διαδικτύου με μια 13χρονη, στέλνοντάς της άσεμνα μηνύματα και υλικό. Η ανήλικη ενημέρωσε τον πατέρα της, ο οποίος σε συνεργασία με έναν εν ενεργεία αστυνομικό και τον Αλέξανδρο Κοψιάλη, οργάνωσαν την παγίδευσή του.

Ο άνδρας, εν τέλει, ταξίδεψε από την Πάτρα στον Πειραιά προκειμένου να συναντήσει το κορίτσι και όταν έφτασε στο σημείο της συνάντησης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Ο Κοψιάλης δημοσίευσε στη συνέχεια ένα περιγραφικό και άκρως αποκαλυπτικό βίντεο της επιχείρησης στο YouTube, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα και άνοιξε συζήτηση για τον ρόλο που μπορούν να έχουν ιδιώτες σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Ο πραγματικός σκοπός που ανέβηκε το βίντεο είναι για να αποφύγουμε στο μέλλον αντίστοιχα περιστατικά. Θα αποθρασυνθεί ενας παιδόφιλος, θα το σκεφτεί δεύτερη και τρίτη φορά. Αυτό που θέλω να πω στους γονείς είναι να κοιτάνε να είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους, γιατί υπάρχουν περιστατικά που τα παιδιά ντρέπονται να μιλήσουν στους γονείς τους», είχε αναφέρει σχετικά με το συμβάν ο γνωστός YouTuber. «Πρόκειται για την κόρη πολύ φίλου μου, την οποία ξέρω από μωρό, ημερών. Όταν σκούριναν τα πράγματα, μιλήσαμε και με την αστυνομία. Έτσι στήσαμε όλο αυτό που στήθηκε και ήταν για την αφύπνιση του κόσμου».

