Νέα Ιωνία: Ανυπολόγιστες ζημιές στην πολυκατοικία, εικόνες από drone - Στο Εκβιαστών η έρευνα

Τεράστια είναι η καταστροφή στην πολυκατοικία της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/09). .

Νέες εικόνες σοκ από το drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στην τριώροφη πολυκατοικία της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια του ισογείου.

Τα εναέρια πλάνα αποκαλύπτουν εκτεταμένες φθορές σε όλους τους ορόφους του κτιρίου, με τα μπαλκόνια, τα αλουμίνια και τις προσόψεις να έχουν απανθρακωθεί. Στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, καμένα κρεβάτια, καταστραμμένες κουζίνες και μαύροι τοίχοι συνθέτουν ένα σκηνικό ολοσχερούς καταστροφής, ενώ οι απελπισμένοι ένοικοι επιχειρούν να απομακρύνουν τα αποκαΐδια με λάστιχα και πιεστικά μηχανήματα.

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