Ωμές δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν: «Τι τιμή που τους σκοτώνω»

Σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν εν μέσω πολέμου. Απειλεί με νέα πλήγματα και δηλώνει ότι η σύγκρουση θα τελειώσει όταν το «νιώσω στα κόκαλά μου».

Κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες.

Σε αναρτήσεις του στο Truth Social αλλά και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και την πλήρη κατάρρευση του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στην Τεχεράνη.

«Έχουμε μια δύναμη πυρός χωρίς ισοδύναμο στον κόσμο και απεριόριστα πυρομαχικά», έγραψε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «καταστρέφουν πλήρως το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε τρόπο».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν έχει ήδη εξουδετερωθεί, αναφέροντας ότι το ιρανικό πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, αλλά και σημαντικά οπλικά συστήματα όπως πύραυλοι και drones έχουν πληγεί.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν το νιώσω»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο Fox Radio, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε μια ασυνήθιστη απάντηση για το πότε θεωρεί ότι θα τερματιστεί η σύγκρουση.

Όταν ρωτήθηκε πότε θα γνωρίζει ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, απάντησε:

«Όταν το νιώσω στα κόκαλά μου». Παρά τη δήλωση αυτή, άφησε να εννοηθεί ότι η σύγκρουση ίσως δεν διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτιμώντας ότι η λήξη της θα μπορούσε να έρθει σχετικά σύντομα.

Σχέδια για το Στενό του Ορμούζ

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Ορμούζ, εφόσον η κατάσταση το απαιτήσει, μετά τις απειλές Ιρανών αξιωματούχων για πιθανό αποκλεισμό της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

«Θα το κάνουμε αν χρειαστεί», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση.

«Πιθανή ανατροπή του καθεστώτος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ακόμη ότι στο μέλλον ενδέχεται να υπάρξει ανατροπή της εξουσίας στο Ιράν από τον ίδιο τον λαό.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να συμβεί άμεσα, σημειώνοντας ότι οι διαδηλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις καταστολής.

Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε επίσης στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα ενδέχεται να παρέχει κάποια μορφή υποστήριξης στην Τεχεράνη, αν και -όπως είπε- «ίσως μόνο λίγο».

