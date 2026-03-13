Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ

Επίκειται σύλληψη του νεαρού που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ.

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις γύρω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ η οποία «πάγωσε» την κοινή γνώμη. Υπενθυμίζεται, πως ο νεαρός μαχαιρώθηκε πισώπλατα από ομάδα ατόμων το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ και γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την Αστυνομία η οποία προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης, με το οπαδικό να είναι τα κυρίαρχο κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Οπαδός του Άρη ο φερόμενος δράστης

Όπως, μάλιστα, έγινε γνωστό πριν από λίγο, επίκειται σύλληψη του νεαρού που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο δράστης ανήκει στο χώρο των οπαδών του Άρη και διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές αναφέρουν πως τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ -ανάμεσά τους και ο 20χρονος- είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του φερόμενου ως δράστη, οπαδού του Άρη. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο οπαδός του Άρη χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ στον πνεύμονα.



Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών της συμπλοκής, καθώς επίσης και την ταυτότητα των πιθανών συνεργών.

Δημογλίδου: Καμία ένδειξη μέχρι στιγμής για οπαδικά κίνητρα

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφερόμενη στην υπόθεση του 20χρονου που βρέθηκε αιμόφυρτος στην Καλαμαριά και κατέληξε το βράδυ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

«Πριν τις 11 το βράδυ ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για ένα νεαρό άτομο περίπου 25 ετών, αυτή ήταν η πληροφορία που μας δόθηκε, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι ο νεαρός κατέληξε», είπε η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» .

«Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκη επειδή ακριβώς εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια ανθρωποκτονία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο. Όμως δεν υπάρχει, ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να συνδέει αυτό το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα», πρόσθεσε.

