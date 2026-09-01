Πατέρας-ήρωας έχασε 38 κιλά για να σώσει τον 6χρονο γιο του: Η σπάνια μεταμόσχευση που υποβλήθηκε

Ο Γκάρι Τζάκσον υποβλήθηκε σε μια εξαιρετικά σπάνια 17ωρη επέμβαση στο Λονδίνο, προκειμένου να δώσει στον μικρό Χάρι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Μια απίστευτη ιστορία γονικής αγάπης εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, με έναν πατέρα να φτάνει στα άκρα για να δώσει στον 6χρονο γιο του μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ο Γκάρι Τζάκσον έχασε περίπου 38 κιλά, έκοψε εντελώς το αλκοόλ, ακολούθησε αυστηρή διατροφή και προετοιμάστηκε για μήνες, ώστε να μπορέσει να δωρίσει μέρος του ήπατος και του λεπτού εντέρου του στον γιο του, Χάρι.

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