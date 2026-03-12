Κρίση στη Μέση Ανατολή: Η νέα πολεμική τακτική του Ιράν που θα μπορούσε να ρίξει την παγκόσμια οικονομία

Βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν το Ιράν να χρησιμοποιεί νέα στρατιωτική τακτική που θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία.

Νέα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τη Μέση Ανατολή, αποκαλύπτουν μια φαινομενικά νέα τακτική από το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να έχει συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο. Σε ένα από τα βίντεο που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, φαίνονται σύννεφα μαύρου καπνού να αναδύονται από την πυρκαγιά ενός πλοίου που μετέφερε φορτίο.

Η φωτιά μαίνονταν, ενώ έχει αναφερθεί ότι το Ιράν τώρα στοχεύει δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, περιορίζοντας τη χρήση του Στενού του Ορμούζ. Οι αναφορές αναφέρουν ότι ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε όταν τα δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση, καθώς το Ιράν συνεχίζει να προκαλεί οικονομικό πονοκέφαλο στον υπόλοιπο κόσμο μπλοκάροντας τη ναυτιλιακή λωρίδα, η οποία μεταφέρει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας αργού πετρελαίου.

Ο Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, διευθυντής της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ, δήλωσε ότι το φρικτό περιστατικό συνέβη ενώ τα πλοία βρίσκονταν στα ιρακινά χωρικά ύδατα. «Δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό καύσιμο δέχθηκαν απροσδιόριστες επιθέσεις μέσα σε χωρικά ύδατα, με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά», ανέφερε.

Η νέα τακτική του Ιράν

Αυτή η νέα τακτική του Ιράν αποτελεί άλλη μια στόχευση της δημοφιλούς εμπορικής διαδρομής για να προκαλέσει περισσότερη πίεση στη Δύση, αυξάνοντας ξανά την τιμή του πετρελαίου. Ο αλ-Φαρτούσι επιβεβαίωσε ότι τα δεξαμενόπλοια στοχεύθηκαν από ιρανικά σκάφη, τα οποία περιείχαν εκρηκτικά, ενώ οι ιρακινές αρχές έσπευσαν να εκκενώσουν τα πληρώματα και των δύο πλοίων καθώς οι φλόγες μαίνονταν.

Όπως έγινε γνωστό, 25 άτομα εκκενώθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάστηκαν για να σταματήσουν τη φωτιά προκειμένου να μην επεκταθεί πέρα από τα δεξαμενόπλοια.

Το πρωί της 12ης Μαρτίου ξέσπασε φωτιά και σε τρίτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αφού ένα «άγνωστο βλήμα» έπληξε το πλοίο.

Οι ιρακινές αρχές επιβεβαίωσαν τώρα ότι όλα τα λιμάνια πετρελαίου έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους, αν και τα εμπορικά λιμάνια θα συνεχίσουν να λειτουργούν παρά αυτές τις ενέργειες.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται

Ως αποτέλεσμα των περιορισμών στο Στενό του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί ξανά πάνω από 100$ ανά βαρέλι, καθώς τα πλοία μετακινήθηκαν από την περιοχή προληπτικά.

Η εφημερίδα The Independent αναφέρει ότι το Ιράν προειδοποίησε τον κόσμο να προετοιμαστεί για τιμές πετρελαίου στα 200$ ανά βαρέλι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ισχυριστεί νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών στο Στενό του Ορμούζ, αφού ο πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν για την τοποθέτηση ναρκών στη στρατηγική αυτή υδάτινη οδό.

Το CNN ανέφερε ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει «μερικές δεκάδες νάρκες» στην περιοχή, με «τη δυνατότητα να σπείρει εκατοντάδες ακόμα». Το Ιρανικό Ισλαμικό Σώμα Φρουρών είχε δηλώσει ότι «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» δεν θα επιτρέπεται να περάσει από το Στενό, εκτός αν ο Τραμπ σταματήσει τις επιθέσεις του.

Στο Truth Social, ο πρόεδρος είπε: «Αν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, και δεν έχουμε αναφορές ότι το έχει κάνει, θέλουμε να αφαιρεθούν ΑΜΕΣΩΣ!».

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν επίσης μοιραστεί βίντεο από την εξουδετέρωση των πλοίων που τοποθετούσαν νάρκες στην περιοχή.

