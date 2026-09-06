Σοκ στην Αίγυπτο: Παρουσιάστρια καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχονισμού για υπόθεση ναρκωτικών

Η Σάρα Χαλίφα, γνωστή παρουσιάστρια της Αιγύπτου, καταδικάστηκε σε θάνατο για την υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που φέρεται να παρήγαγε και διακινούσε συνθετικά ναρκωτικά.

Η γνωστή Αιγύπτια παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα καταδικάστηκε σε θανατική ποινή διά απαγχονισμού, μαζί με άλλους 11 κατηγορούμενους, σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις ναρκωτικών στη χώρα.

Το δικαστήριο του Καΐρου έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους για τη σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με σκοπό την παραγωγή και διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά τη διαβούλευση με τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου, όπως προβλέπεται στη διαδικασία για τις θανατικές ποινές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Σάρα Χαλίφα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει δίκτυο προμήθειας υλικών για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία τους, ενώ παράλληλα, κατά τις έρευνες, οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και πρώτων υλών. Εντόπισαν επίσης εργαστήρια και παράνομο οπλισμό.

Από την τηλεόραση στο εδώλιο

Η Χαλίφα έγινε γνωστή από το «Mission Impossible», μια εκπομπή που ασχολούνταν με θέματα ασφαλείας και εγκληματικότητας ενώ παράλληλα ήταν ενεργή και στον χώρο της αισθητικής χειρουργικής και των κοινωνικών εκδηλώσεων.

Η ίδια πάντως αρνείται την οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση και υποστήριξε ότι είδε πρώτη φορά τις ουσίες όταν οι αρχές τις έδειξαν τις σχετικές φωτογραφίες.

Η υπόθεση δεν έχει τελειώσει

Παρά τη θανατική καταδίκη, η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση.

Η Αίγυπτος επιβάλλει θανατική ποινή για ορισμένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα, μεταξύ άλλων για τρομοκρατία, ανθρωποκτονίες και διακίνηση ναρκωτικών

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