Γιατί οι αριστερόχειρες είναι προνομιούχοι: Τι έδειξε μελέτη

Μια έρευνα με περισσότερους από 1.100 συμμετέχοντες έδειξε ότι οι αριστερόχειρες έχουν μεγαλύτερη ανταγωνιστική ορμή και λιγότερο άγχος σε καταστάσεις ανταγωνισμού.

Για αρκετές δεκαετίες, το να είναι κάποιος αριστερόχειρας θεωρούνταν σε πολλές περιπτώσεις ένα μικρό μειονέκτημα στην καθημερινή ζωή. Τα περισσότερα εργαλεία, σκεύη ή ακόμη και σχολικά θρανία είναι σχεδιασμένα για δεξιόχειρες, γεγονός που αναγκάζει όσους χρησιμοποιούν το αριστερό χέρι να προσαρμόζονται συνεχώς. Ωστόσο, μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η αριστεροχειρία μπορεί επίσης να προσφέρει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Chieti-Pescara στην Ιταλία, δείχνει ότι οι αριστερόχειρες μπορεί να έχουν ισχυρότερη τάση προς τον ανταγωνισμό σε σχέση με τους δεξιόχειρες. Με άλλα λόγια, τείνουν να αισθάνονται πιο άνετα σε καταστάσεις αντιπαλότητας και να δείχνουν μεγαλύτερο κίνητρο για να ξεπεράσουν τους αντιπάλους τους.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 1.100 συμμετέχοντες μέσω μιας διαδικτυακής έρευνας, στην οποία αξιολόγησαν αν οι συμμετέχοντες ήταν δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες, καθώς και διάφορα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό.

Για πιο σαφή αποτελέσματα, οι ερευνητές επέλεξαν άτομα με πολύ έντονη προτίμηση χεριού, αποκλείοντας όσους είχαν μικτή ή ασαφή κυριαρχία. Συνολικά, η τελική ανάλυση συνέκρινε 483 έντονους δεξιόχειρες και 50 έντονους αριστερόχειρες.

Μεγαλύτερο κίνητρο για ανταγωνισμό

Για να ελέγξουν αν αυτό το πλεονέκτημα σχετίζεται με φυσικές ή κινητικές δεξιότητες, οι ερευνητές πραγματοποίησαν ένα δεύτερο πείραμα με 48 συμμετέχοντες. Σε αυτό τους ζητήθηκε να ολοκληρώσουν μια άσκηση κατά την οποία πρέπει να τοποθετήσουν μικρά κομμάτια σε μια σανίδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας μόνο ένα χέρι.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη χειροκίνητη επιδεξιότητα μεταξύ αριστερόχειρων και δεξιόχειρων. Ωστόσο, εμφανίστηκε μια σαφής διαφορά σε ψυχολογικό επίπεδο: οι αριστερόχειρες σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες σε αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν υπερανταγωνιστικότητα, ένα χαρακτηριστικό που περιγράφει την έντονη επιθυμία να κερδίσει κανείς και να ξεπεράσει τους άλλους.

Επιπλέον, οι αριστερόχειρες ήταν λιγότερο πιθανό να αποφεύγουν ανταγωνιστικές καταστάσεις λόγω νευρικότητας ή άγχους για την απόδοσή τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι αντιμετωπίζουν τέτοια σενάρια με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Οι ερευνητές συνδέουν αυτά τα αποτελέσματα με τη λεγόμενη θεωρία των εξελικτικά σταθερών στρατηγικών, σύμφωνα με την οποία ορισμένα μειονοτικά χαρακτηριστικά μπορούν να διατηρηθούν σε έναν πληθυσμό επειδή προσφέρουν πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, ενώ η πλειονότητα των δεξιόχειρων ευνοεί τη συνεργασία σε μεγάλες ομάδες, η μειονότητα των αριστερόχειρων μπορεί να έχει πλεονέκτημα σε καταστάσεις άμεσου ανταγωνισμού.

Αυτό το μοτίβο θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί, παρόλο που αποτελούν μόνο περίπου το 10% του πληθυσμού, οι αριστερόχειρες εμφανίζονται συχνά σε ανταγωνιστικά πεδία, όπως σε ορισμένα αθλήματα ή στρατηγικές δραστηριότητες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ