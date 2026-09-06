Έδεσαν «βίαιο» επιβάτη στο κάθισμα με ταινία: Επιτέθηκε σε συνεπιβάτη και σε αεροσυνοδό

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας προς το Νιούαρκ, όταν επιβάτης φέρεται να έγινε βίαιος και χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί από μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες.

Χάος προκλήθηκε σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας του Τέξας προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, η οποία χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Βαλτιμόρη στις 3 Σεπτεμβρίου, έπειτα από σοβαρό περιστατικό μέσα στην καμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που μίλησαν στο CBS News, το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση, καθώς ένας επιβάτης δήλωσε ότι η κατάσταση άλλαξε «σαν διακόπτης», από την ηρεμία στις φωνές και το χάος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είδε έναν άνδρα να επιτίθεται στον συνεπιβάτη που καθόταν δίπλα του, έχοντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του, ενώ ένας άλλος επιβάτης, ανέφερε ότι ο ίδιος άνδρας φέρεται να απηύθυνε ρατσιστική προσβολή σε μέλος του πληρώματος.

Τον ακινητοποίησαν με ταινία και δεματικά

Οι δύο επιβάτες, που κάθονταν λίγες σειρές μπροστά, ανέφεραν ότι βοήθησαν το πλήρωμα να ακινητοποιήσει τον άνδρα ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, του έδεσαν τα χέρια με δεματικά και τον στερέωσαν στο κάθισμά του χρησιμοποιώντας ταινία.

Οι επιβάτες υποστήριξαν επίσης ότι ο άνδρας αντιστάθηκε, τον δάγκωσε στο χέρι και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχει αίμα στην καμπίνα, ταυτόχρονα ανέφεραν ότι πριν από το περιστατικό δεν είχαν παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο στη συμπεριφορά του, ενώ το πλήρωμα φέρεται να του είχε σερβίρει μόνο ένα ποτό.

Ο επιβάτης παρέμεινε ακινητοποιημένος για περίπου 15 λεπτά, μέχρι την προσγείωση στη Βαλτιμόρη, όπου και ανέλαβαν δράση η αστυνομία και το FBI, τα οποία τον συνέλαβαν και τον απομάκρυναν από το αεροσκάφος.

Συνελήφθη ο 67χρονος επιβάτης

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον άνδρα ως τον 67χρονο Arthur Lundeen από την Αριζόνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για διατάραξη της τάξης και επίθεση δεύτερου βαθμού, ενώ διασώστες τον περιέθαλψαν για ανοιχτό τραύμα στο χέρι. Μετά την απομάκρυνσή του, η πτήση συνέχισε κανονικά προς τον τελικό προορισμό της.

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση 618 εκτράπηκε προς τη Βαλτιμόρη λόγω «διαταρακτικού επιβάτη», σημειώνοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί προτεραιότητα και ότι η εταιρεία δεν ανέχεται τη βία.