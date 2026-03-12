Μια όρκα 14 ετών μιμήθηκε ανθρώπινες λέξεις σε πείραμα επιστημόνων, αποκαλύπτοντας πόσο ευφυή είναι τα θαλάσσια θηλαστικά.

Οι όρκες είναι από τα πιο εντυπωσιακά και ταυτόχρονα τρομακτικά ζώα των ωκεανών. Κυνηγοί ολκής, εξαιρετικά έξυπνες και με πολύπλοκες κοινωνικές συμπεριφορές, έχουν επανειλημμένα εντυπωσιάσει τους επιστήμονες με τις ικανότητές τους.

Ωστόσο, ένα πείραμα που έγινε πριν λίγα χρόνια αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο παράξενο. Μια όρκα κατάφερε να μιμηθεί ήχους που έμοιαζαν με ανθρώπινες λέξεις, δημιουργώντας ένα από τα πιο περίεργα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί σε μελέτες για τη νοημοσύνη των ζώων.

Μπορεί μια όρκα να «μιλήσει» σαν άνθρωπος;

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2018 από διεθνή ομάδα επιστημόνων από τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Βρετανία και τη Χιλή. Στόχος τους ήταν να δουν πόσο ευέλικτες είναι οι όρκες στην αντιγραφή ήχων που δεν ανήκουν στο φυσικό τους ρεπερτόριο.

Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκε μια 14χρονη όρκα με το όνομα Wikie. Οι ερευνητές άρχισαν εκπαιδεύοντάς την να μιμείται ήχους που έκανε το μικρό της, πριν προχωρήσουν σε εντελώς νέους ήχους που δεν είχε ξανακούσει.

Στο επόμενο στάδιο, ένας άνθρωπος έκανε πρώτα ήχους που θύμιζαν αυτούς των όρκων και στη συνέχεια είπε μερικές απλές λέξεις. Η Wikie προσπάθησε να τις επαναλάβει, προσαρμόζοντας τους ήχους που μπορούσε να παράγει.

Οι λέξεις που κατάφερε να μιμηθεί

Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα ήταν σύντομες και χαρακτηριστικές: «hello», «Amy», «ah ha», «one two» και «bye bye».

Η Wikie κατάφερε να τις μιμηθεί με τρόπο που θύμιζε έντονα ανθρώπινη προφορά, αν και οι λέξεις ακούγονταν διαφορετικές, προσαρμοσμένες στους ήχους που μπορεί να βγάλει μια όρκα. Το αποτέλεσμα ήταν παράξενο αλλά και εντυπωσιακό, καθώς έδειχνε ότι το ζώο μπορούσε να προσαρμόσει το σύστημα επικοινωνίας του για να αναπαράγει νέους ήχους.

Το βίντεο του πειράματος κυκλοφορεί συχνά ξανά στα social media και κάθε φορά προκαλεί τον ίδιο θαυμασμό: πόσο κοντά έφτασε πραγματικά η όρκα στο να «μιλήσει»;

Τι σημαίνει πραγματικά αυτό το πείραμα

Παρά την εντυπωσιακή μίμηση, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως οι όρκες καταλαβαίνουν τη σημασία των λέξεων.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι καταλαβαίνουν τι σημαίνει το “hello” που λένε», είχε εξηγήσει ο ερευνητής Josep Call, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης. Παρόλα αυτά, η ικανότητα μίμησης είναι σημαντική γιατί δείχνει πόσο ευέλικτο είναι το σύστημα επικοινωνίας των όρκων.

Και ίσως αυτό είναι που κάνει τα ζώα αυτά ακόμη πιο εντυπωσιακά. Δεν είναι μόνο πανίσχυροι θηρευτές των ωκεανών, αλλά και πλάσματα με εξαιρετικά εξελιγμένες γνωστικές ικανότητες που συνεχίζουν να εκπλήσσουν την επιστήμη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ