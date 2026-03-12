Άγιο είχαν μαθητές στην Κρήτη: Παραλίγο να σκάσει πάνω τους εκρηκτικός μηχανισμός που έφτιαξαν με οδηγίες από TikTok (vid)

Τρεις μαθητές στο Ηράκλειο κατασκεύασαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολική αυλή, μιμούμενοι βίντεο από το TikTok.

Τρεις ανήλικοι μαθητές στο Ηράκλειο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη έπειτα από ένα επικίνδυνο «challenge» που δοκίμασαν να αναπαράγουν, εμπνευσμένοι από βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Οι νεαροί, ηλικίας 14, 16 και 17 ετών, κατασκεύασαν και πυροδότησαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε αύλειο χώρο σχολείου, προκαλώντας μια έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι τρεις φίλοι αποφάσισαν να δοκιμάσουν στην πράξη όσα είχαν δει σε βίντεο στο TikTok. Χρησιμοποιώντας υλικά όπως κροτίδες ή δυναμιτάκια, γκαζάκια βουτανίου και οινόπνευμα, συναρμολόγησαν έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό και επιχείρησαν να τον πυροδοτήσουν στον χώρο του σχολείου.

Η επικίνδυνη «συνταγή» από το TikTok

Η πρώτη προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα, όμως οι μαθητές δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγη ώρα αργότερα επανέλαβαν το εγχείρημα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ισχυρή έκρηξη. Σε βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα φαίνεται πως οι ανήλικοι δεν προλαβαίνουν να απομακρυνθούν αρκετά τη στιγμή της έκρηξης, γεγονός που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Ένας από τους νεαρούς φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά στην πλάτη, ενώ η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που ακούστηκε στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τον κίνδυνο, οι ίδιοι φέρονται να δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι έκαναν ό,τι έκαναν «για πλάκα» και από περιέργεια, θεωρώντας ότι η κατασκευή ενός τέτοιου μηχανισμού ήταν εύκολη.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Τα υπολείμματα του αυτοσχέδιου μηχανισμού εντοπίστηκαν την επόμενη ημέρα στον χώρο του σχολείου, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών. Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και ξεκίνησε έρευνα για το τι είχε συμβεί.

Μέσα από το καταγραφικό υλικό των καμερών ασφαλείας του σχολείου, οι αρχές κατάφεραν να διαπιστώσουν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων και να ταυτοποιήσουν τους τρεις μαθητές που εμπλέκονταν στο περιστατικό.

Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για την κατασκευή και πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Απολογούνται σήμερα οι ανήλικοι

Οι τρεις μαθητές αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών αρχών στο Ηράκλειο. Όπως έγινε γνωστό, οδηγήθηκαν με χειροπέδες χθες Τετάρτη στα δικαστήρια εμφανώς τρομοκρατημένοι.

Η συνήγορός τους υποστήριξε ότι τα παιδιά αντιμετώπισαν την πράξη τους ως παιχνίδι και δεν είχαν αντιληφθεί τον πραγματικό κίνδυνο που ενείχε η ενέργειά τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρόμοιες επικίνδυνες δοκιμασίες που κυκλοφορούν στα social media ενθαρρύνουν συχνά εφήβους να μιμούνται πράξεις χωρίς να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ