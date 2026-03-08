Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν το νέο τους υπερ-όπλο, «Lucas»: Το drone χαμηλού κόστους αντιγραφή των ιρανικών (vid)

Η αντιγραφή των πανίσχυρων ιρανικών drones «Shahed-136» είναι στη μάχη. Οι ΗΠΑ, με αρκετά χαμηλότερο κόστος, κατάφεραν να δημιουργήσουν το drone «Lucas» με σκοπό να κυριαρχήσουν στον αιθέρα.

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά στην Ουκρανία με drones καμικάζι ιρανικής κατασκευής, τα «Shahed-136». Στη συνέχεια, η Ρωσία κατασκεύασε τα δικά της, ενώ τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες «αντέγραψαν» αυτόν τον τύπο όπλου για να τον χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ιράν.

Η αμερικανική «απάντηση» με το drone «Lucas»: Από τις δοκιμές στην επιχείρηση «Epic Fury»

Το drone, με την ονομασία «Lucas» (Low-cost Unmanned Combat Attack System / Σύστημα Μη Επανδρωμένης Επίθεσης Χαμηλού Κόστους), αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία SpektreWorks και είναι εμπνευσμένο από το ιρανικό μοντέλο. Τα διάφορα δείγματα που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία (από το 2021) και στην Ουκρανία (2022) επέτρεψαν στους ειδικούς να διαπιστώσουν την απλότητα του σχεδιασμού του και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά του στη μάχη.

Η ανάπτυξη και οι δοκιμές πτήσης ολοκληρώθηκαν πέρυσι. Η πρώτη έκδοση, το FLM-136, προοριζόταν για την εκπαίδευση συστημάτων άμυνας. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ίδρυσε την πρώτη μοίρα εξοπλισμένη με το συγκεκριμένο drone στη Μέση Ανατολή.

Χρησιμοποιήθηκαν στην πρόσφατη επίθεση κατά του Ιράν: «Οι πρώτες ώρες της επιχείρησης περιελάμβαναν πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύθηκαν από αέρα, ξηρά και θάλασσα. Επιπλέον, η TFSS χρησιμοποίησε drones χαμηλού κόστους και μίας χρήσης για πρώτη φορά σε μάχη», ανέφερε η CENTCOM σχετικά με την επιχείρηση «Epic Fury».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το κόστος του «Lucas»

Το βασικό πλεονέκτημα του «Lucas» είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής του, το οποίο ανέρχεται σε μόλις 35.000 δολάρια (περίπου 30.000 ευρώ) ανά μονάδα. Η προσιτή τιμή και ο απλός σχεδιασμός διευκολύνουν τη μαζική παραγωγή του για την εξασθένηση της εχθρικής αεράμυνας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του:

Σχεδιασμός: Μορφή πτέρυγας δέλτα (όπως το Shahed)

Διαστάσεις: 2,4 μέτρα άνοιγμα φτερών και 3 μέτρα μήκος

Πρόωση: Ηλεκτρική, γεγονός που το καθιστά πιο αθόρυβο από το ιρανικό μοντέλο

Βάρος: 200 κιλά

Αυτονομία: Έως 2.000 χιλιόμετρα (ανάλογα με τη διαμόρφωση)

Ταχύτητα: 185 χλμ/ώρα (έως 300 χλμ/ώρα σε τελική βύθιση)

Εκτόξευση: Μέσω προωθητικών πυραύλων ή καταπέλτη

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ