Βρετανίδα μητέρα έχτισε διώροφο παράνομο κτίσμα 200.000€ για την ΑμεΑ κόρη της: Οι γείτονες απαιτούν κατεδάφιση

Εντολή να γκρεμίσει ή να τροποποιήσει ριζικά το διώροφο κτίσμα που ανήγειρε στην αυλή της έλαβε μια μητέρα στη Βρετανία, μετά από καταγγελίες γειτόνων.

Μητέρα από τη Βρετανία που δαπάνησε το υπέρογκο ποσό των 170.000 λιρών (περίπου 200.000 ευρώ) για να χτίσει ένα διώροφο προσκτίσματα στην πίσω αυλή του σπιτιού της για την ΑμεΑ κόρη της, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τις αρχές.

Το Συμβούλιο της πόλης Γούστερ της έδωσε διορία έξι μηνών είτε να γκρεμίσει ολοσχερώς το κτίσμα, είτε να το προσαρμόσει στους πολεοδομικούς κανονισμούς.

Το έκτισε παράνομα και οι γείτονες την «καταδιώκουν»

Η 59χρονη Κλερ Μπιρτς προχώρησε στην κατασκευή χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη οργή των γειτόνων, οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα «αρχιτεκτονικό έκτρωμα» λίγα μόλις μέτρα από τις περιουσίες τους, το οποίο εξαφανίζει κάθε έννοια ιδιωτικότητας.

Οι περίοικοι υποστηρίζουν ότι το κτίσμα μοιάζει με ξεχωριστό σπίτι που ξεπήδησε ξαφνικά μέσα στην αυλή, αλλοιώνοντας την εικόνα της περιοχής. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι η κατασκευή εξείχε στα γειτονικά οικόπεδα προκαλώντας φθορές, ενώ εξέφρασαν υποψίες καθώς σε παλαιότερη αίτηση το κτίσμα είχε δηλωθεί ακόμη και ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb).

Από την πλευρά της, η 59χρονη μητέρα αρνείται ότι πρόκειται για αυτόνομη κατοικία, τονίζοντας ότι συνδέεται με το κεντρικό σπίτι και δεν διαθέτει ανεξάρτητες παροχές κοινής ωφέλειας. Υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα κακοδιαχείρισης από τους κατασκευαστές και τον πολεοδόμο που είχε προσλάβει, οι οποίοι, όπως διατείνεται, υπέβαλαν λάθος έγγραφα και την άφησαν εκτεθειμένη, ενώ ένας προηγούμενος εργολάβος της απέσπασε 70.000 λίρες αφήνοντας το έργο ημιτελές.

Η ανάγκη της κόρης και η απόρριψη των ενστάσεων

Όπως εξηγεί η ίδια, το κτίσμα σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της κόρης της, η οποία αντιμετωπίζει αναπηρία και έχει φοβία να κοιμάται στο ισόγειο, γι' αυτό και προστέθηκε ο δεύτερος όροφος. Υποστηρίζει επίσης ότι στην ίδια θέση υπήρχε ήδη ένα μεγάλο γκαράζ και αποθήκες, συνεπώς ο όγκος της νέας κατασκευής δεν διαφέρει δραματικά.

Ωστόσο, οι πολεοδομικές αρχές απέρριψαν την αναδρομική αίτηση αδειοδότησης, καθώς και την μεταγενέστερη ένσταση. Παράλληλα, η αρμόδια Πολεοδομική Επιθεώρηση απέρριψε το αίτημα της οικογένειας για παράταση της διορίας στους 18 μήνες. Έτσι, η μητέρα καλείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και να ολοκληρώσει τις εργασίες κατεδάφισης ή τροποποίησης έως τον Φεβρουάριο του 2027.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ