Φρικτό δυστύχημα στο Τόκιο: Ψέκαζαν ζιζανιοκτόνο σιδηροδρομικές γραμμές και τους παρέσυρε το τρένο

Τέσσερις εργαζόμενοι νεκροί!

Φρικτό δυστύχημα σημειώθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Τέσσερις εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων που ψέκαζαν ζιζανιοκτόνο στις γραμμές βόρεια του Τόκιο σκοτώθηκαν όταν παρασύρθηκαν από ένα τρένο της γραμμής εξπρές.

Τα ιαπωνικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας παρατηρητής είχε δώσει σήμα ότι οι εργαζόμενοι είχαν απομακρυνθεί από τις γραμμές. Οι αρχές διερευνούν τι πήγε στραβά.

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