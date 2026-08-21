Φρικτό δυστύχημα στο Τόκιο: Ψέκαζαν ζιζανιοκτόνο σιδηροδρομικές γραμμές και τους παρέσυρε το τρένο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τέσσερις εργαζόμενοι νεκροί!
Φρικτό δυστύχημα σημειώθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας.
Τέσσερις εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων που ψέκαζαν ζιζανιοκτόνο στις γραμμές βόρεια του Τόκιο σκοτώθηκαν όταν παρασύρθηκαν από ένα τρένο της γραμμής εξπρές.
Τα ιαπωνικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας παρατηρητής είχε δώσει σήμα ότι οι εργαζόμενοι είχαν απομακρυνθεί από τις γραμμές. Οι αρχές διερευνούν τι πήγε στραβά.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Απέρριψε 700.000€ και προτίμησε να συνεχίσει να... καλλιεργεί: «Ο τρόπος ζωής είναι πιο σημαντικός από τα χρήματα»
- Πανικός έξω από αίθουσα γάμου: Εμπρηστικοί μηχανισμοί και δύο πολυτελή αυτοκίνητα στις φλόγες στο Μπέρμιγχαμ
- Τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος πλησίασε επικίνδυνα επιβατικό: Συναγερμός στον εναέριο χώρο της Κύπρου