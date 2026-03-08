Πύρινη λαίλαπα στην Τεχεράνη: Σκηνές αποκάλυψης μετά από πλήγματα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Πύρινη λαίλαπα στην Τεχεράνη: Σκηνές αποκάλυψης μετά από πλήγματα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου (vid)

Το Ιράν ζει την απόλυτη πύρινη κόλαση, καθώς καίγεται ολοσχερώς μετά τις επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, αλλά και σε αεροδρόμιο.

Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίχθηκαν στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της μετά από συντονισμένη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε στρατηγικές εγκαταστάσεις πετρελαίου τη νύχτα της 7ης Μαρτίου 2026.

Τα πλήγματα προκάλεσαν τεράστιες πυρκαγιές και τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν σοβαρές απώλειες στην ιρανική αεροπορία στο Ισφαχάν.

Πύρινη κόλαση στις εγκαταστάσεις πετρελαίου

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, η επίθεση έπληξε τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μία εγκατάσταση μεταφοράς προϊόντων. Ο απολογισμός κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς, οι οποίοι ήταν οδηγοί βυτιοφόρων.

 

Ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, επιβεβαίωσε στην κρατική τηλεόραση ότι τα πέντε αυτά σημεία υπέστησαν ζημιές αλλά διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής και τις εικόνες με την πύρινη «κόλαση» στους αυτοκινητόδρομους, αποτέλεσμα της διαρροής πετρελαίου στους υπονόμους που στη συνέχεια αναφλέχθηκε, ο ίδιος υποστήριξε: «Δεν υπάρχει έλλειψη διανομής καυσίμων».

Καταστροφή μαχητικών F-14 στο Ισφαχάν

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, καταστράφηκε απροσδιόριστος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών F-14 και επλήγησαν συστήματα ανίχνευσης και αεράμυνας που αποτελούσαν απειλή για τα ισραηλινά αεροσκάφη.

Η επιχείρηση αυτή ήρθε ως συνέχεια του πλήγματος προ δύο ημερών στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, όπου καταστράφηκαν 16 αεροσκάφη της «Δύναμης Κουντς».

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα, συνθέτοντας ένα σκηνικό πρωτοφανούς έντασης στην περιοχή.

