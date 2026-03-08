Πύρινη λαίλαπα στην Τεχεράνη: Σκηνές αποκάλυψης μετά από πλήγματα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου (vid)

Το Ιράν ζει την απόλυτη πύρινη κόλαση, καθώς καίγεται ολοσχερώς μετά τις επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, αλλά και σε αεροδρόμιο.

Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίχθηκαν στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της μετά από συντονισμένη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε στρατηγικές εγκαταστάσεις πετρελαίου τη νύχτα της 7ης Μαρτίου 2026.

Τα πλήγματα προκάλεσαν τεράστιες πυρκαγιές και τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν σοβαρές απώλειες στην ιρανική αεροπορία στο Ισφαχάν.

North of Tehran - Farmanieh pic.twitter.com/gzSsSwAfnU — RKOT (@RKOTOfficial) March 7, 2026

Πύρινη κόλαση στις εγκαταστάσεις πετρελαίου

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, η επίθεση έπληξε τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μία εγκατάσταση μεταφοράς προϊόντων. Ο απολογισμός κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς, οι οποίοι ήταν οδηγοί βυτιοφόρων.

Ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, επιβεβαίωσε στην κρατική τηλεόραση ότι τα πέντε αυτά σημεία υπέστησαν ζημιές αλλά διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο.

🚨 THE US AND ISRAEL JUST BOMBED A MAJOR OIL DEPOT IN IRAN.



After the airstrike, oil spilled from the depot into the streets, entered the sewers and drainage systems, then caught fire, creating walls of flame on the highway of Tehran.



This was the first major hit on Iran's oil… pic.twitter.com/M2Mhs1EVtG March 8, 2026

Παρά το μέγεθος της καταστροφής και τις εικόνες με την πύρινη «κόλαση» στους αυτοκινητόδρομους, αποτέλεσμα της διαρροής πετρελαίου στους υπονόμους που στη συνέχεια αναφλέχθηκε, ο ίδιος υποστήριξε: «Δεν υπάρχει έλλειψη διανομής καυσίμων».

Καταστροφή μαχητικών F-14 στο Ισφαχάν

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, καταστράφηκε απροσδιόριστος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών F-14 και επλήγησαν συστήματα ανίχνευσης και αεράμυνας που αποτελούσαν απειλή για τα ισραηλινά αεροσκάφη.

Η επιχείρηση αυτή ήρθε ως συνέχεια του πλήγματος προ δύο ημερών στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, όπου καταστράφηκαν 16 αεροσκάφη της «Δύναμης Κουντς».

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα, συνθέτοντας ένα σκηνικό πρωτοφανούς έντασης στην περιοχή.

