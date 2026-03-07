Ένας εργαζόμενος είδε στον λογαριασμό του κατάθεση 330 μισθών από λάθος της εταιρείας και η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια.

Ένα απίστευτο λάθος σε μισθοδοσία κατέληξε σε μια δικαστική υπόθεση που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση. Ένας εργαζόμενος σε εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρέθηκε ξαφνικά με ένα τεράστιο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό, όταν η εταιρεία του κατέθεσε κατά λάθος 330 φορές τον μισθό του.

Η κατάθεση έφτανε συνολικά τα περίπου 164.000 ευρώ και προήλθε από διοικητικό λάθος στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διαδικασία της μισθοδοσίας.

Το μηνιάτικο έγινε… 330 μισθοί

Το περιστατικό συνέβη το 2022 στη Χιλή, όταν η εταιρεία αντιλήφθηκε ότι είχε γίνει λάθος στην τραπεζική μεταφορά. Ο εργαζόμενος είδε το μεγάλο ποσό στον λογαριασμό του και ενημέρωσε την εταιρεία για την κατάθεση.

Οι υπεύθυνοι του ζήτησαν να μεταβεί στην τράπεζά του ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων. Ωστόσο, τα πράγματα πήραν απρόσμενη τροπή.

Ο εργαζόμενος δεν επέστρεψε το ποσό και λίγο αργότερα υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του μέσω δικηγόρου, διακόπτοντας τη σχέση εργασίας του με την εταιρεία.

Η εταιρεία αντέδρασε καταθέτοντας μήνυση για υπεξαίρεση, επιχειρώντας να ανακτήσει τα χρήματα και να τιμωρηθεί η συμπεριφορά του εργαζομένου.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η υπόθεση οδηγήθηκε τελικά στη Δικαιοσύνη, η οποία εξέτασε αν ο εργαζόμενος είχε διαπράξει κάποιο ποινικό αδίκημα. Το δικαστήριο κατέληξε ότι το λάθος ήταν αποκλειστικά ευθύνη της εταιρείας και ότι δεν υπήρξε καμία δόλια ενέργεια από την πλευρά του εργαζομένου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση επιστροφής του ποσού ή κάποια ενέργεια εξαπάτησης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε ότι η μεταφορά χρημάτων έγινε μεν από λάθος, αλλά αποτέλεσε πράξη της ίδιας της εταιρείας, χωρίς ο εργαζόμενος να παρέμβει ή να επηρεάσει το σύστημα πληρωμών.

Για τον λόγο αυτό το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υπήρχε ποινική ευθύνη.

Γιατί κρίθηκε ότι δεν υπήρξε απάτη

Οι δικαστές τόνισαν ότι ο εργαζόμενος δεν επιχείρησε να εξαπατήσει την εταιρεία ούτε προκάλεσε ο ίδιος το λάθος στη μισθοδοσία.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο πελάτης τους απλώς έλαβε μια τραπεζική μεταφορά που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία και ότι το ποινικό δίκαιο δεν μπορεί να τιμωρεί κάποιον μόνο και μόνο επειδή επωφελήθηκε από ένα λάθος τρίτου.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα και ο εργαζόμενος δεν αντιμετωπίζει καμία ποινική κατηγορία.

